Банки начали массово снижать ставки на ипотеку

Крупные банки начали массово снижать ипотечные ставки. В их числе Сбербанк, «Россельхозбанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Райффайзенбанк» и другие.

«Уралсиб» и «Связь-банк» удешевили ипотеку за текущую неделю, а «Райффайзенбанк» во второй раз за месяц снизил ставки. В среднем они становятся меньше на 0,2–0,5 процента. «Московский кредитный банк» планирует к концу августа снизить ставки по ипотеке примерно на 1 процент.

Так массово банки стали снижать ставки после того, как Центральный банк РФ опустил их до 7,25 процента в конце июля.

— Динамика ключевой ставки побуждает многих участников рынка играть на понижение. Мы также следим за ее динамикой и развитием макроэкономической ситуации и учитываем это, изменяя ставки ипотечных продуктов, — приводит Forbes со ссылкой на «Ведомости» слова руководителя отдела сопровождения и развития обеспеченных кредитных продуктов «Райффайзенбанка» Оксаны Матюшенко.

Организовать снижение ставок банки могут путем удешевления фондирования, что в основном происходит за счет подешевевших вкладов населения. Также причиной может быть повышение доступности жилья.

Однако эксперты предупредили, что не стоит торопиться в банк за кредитом. Они считают, что при стабильной экономической ситуации снижение ставок является нормальной практикой. Да и цены на жилплощадь, согласно прогнозам, могут стать ниже на 5–10 процентов: застройщики делают скидки на жилье в новых домах.

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