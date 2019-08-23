Почти 30 должников выявили в Москве с помощью городских камер наблюдения
Камеры наблюдения помогли московским судебным приставам разыскать почти 30 должников с начала 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В столице действует пилотный проект, с помощью которого приставы оценивают пользу городских камер.
— В первом полугодии текущего года разыскано 27 граждан-должников. Граждане, в отношении которых заведены исполнительно-разыскные дела, идентифицируются по фотографиям, предоставленным взыскателями, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.
Уточняется, что в первой половине 2019 года московские приставы разыскали более двух тысяч должников. Это примерно на 30 процентов больше, чем в аналогичный период 2018 года.
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