Жителей Подмосковья предупредили о пике сезона ядовитых ягод

В Министерстве экологии и природопользования предупредили о начале сезона плодоношения травянистых растений, ягоды которых несут угрозу здоровью. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ближе к концу августа 2019 года в регионе начинает цвести волчеягодник обыкновенный. Нередко ярко-красный окрас его плодов («волчья ягода») вводит в заблуждение любителей лесных прогулок, срывающих их без мысли об опасности возможного отравления. Содержащиеся в костянках волчьего лыка вредные вещества приводят к тошноте, слабости, а иногда и к судорогам, вплоть до летального исхода.

Также не стоит соблазняться при виде черных с сизым налетом красивых ягод вороньего глаза четырехлистного. Их потребление повреждает нервную систему и поражает сердце. Среди симптомов отравления — боли в животе, головокружение, судороги, нарушения сердечной деятельности, пишет агентство «Москва».

В Минэкологии также перечислили другие распространенные опасные ягоды: паслен, вех ядовитый, лютик, белена черная и прочие.

— Не пытайтесь пробовать ягоды, если вы точно не знаете, что это за растение, — предупредили в пресс-службе министерства.

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