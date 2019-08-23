Гендиректор «Уральских авиалиний» рассказал о дальнейшей судьбе аварийно севшего A321
Самолет Airbus A321, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области 15 августа, не будут ремонтировать и восстанавливать. Об этом сообщил «Вечерней Москве» гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.
— У нас нет допуска к самолету — там продолжают работать специалисты Следственного комитета России, и место его аварийной посадки по-прежнему оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Было проведено совместное первичное исследование самолета со специалистами Airbus и экспертами французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Коллегиально было принято решение по частям демонтировать лайнер и доставить для изучения в Летно-исследовательский институт имени Громова, который находится неподалеку, — сообщил он.
В пресс-службе МЧС Московской области сообщили, что спасательная операция на месте аварии завершена, все опасные жидкости из самолета слиты, а силовые агрегаты демонтированы.
Трое сотрудников Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации ранее приняли участие в расшифровке черных ящиков упавшего самолета.
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