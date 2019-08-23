Стало известно, почему москвичам не удается заказать такси на улицу Новый Арбат
Специалисты сервиса онлайн-заказа такси «Яндекс» в своем новом исследовании выяснили, почему москвичам не удается заказать машину на улицу Новый Арбат.
В августе 2019 года пользователи сервиса обнаружили, что у них не получается вызвать такси в район Нового Арбата. При этом запрещенная зона на карте выделялась красным цветом.
Специалисты проверили в столице функцию, которая не позволяет вызвать машину туда, где остановка у обочины запрещена. Выяснилось, что причиной этого являются камеры видеонаблюдения, которые от Бульварного до Садового кольца фиксируют нарушения за остановки, длящиеся больше 10 секунд.
Тестирование приложения прошло успешно. В данный момент проблема остановок в центре столицы обсуждается с Дептрансом. Об этом пишет BFM.ru.
Ранее сообщалось, что москвичи 58 миллионов раз воспользовались услугами каршеринга за четыре года.
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