Москвичи совершили 58 миллионов поездок на каршеринге за четыре года

Москвичи совершили 58 миллионов поездок на автомобилях для краткосрочной аренды за четыре года, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Городская система каршеринга — это более 23 тысяч автомобилей разных операторов, гибкие тарифы и удобные услуги для клиентов. В последние годы пользователи все чаще берут машины напрокат. Так, 51 миллион поездок из 58 совершили в 2018–2019 годах. Ежедневно авто арендуют свыше 140 тысяч раз, — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Проект «Московский каршеринг» заработал в сентябре 2015 года. Машины для краткосрочной аренды позволяют самостоятельно добраться до пункта назначения, когда своего автомобиля нет, либо совершать на нем поездки нет возможности. Их можно бесплатно оставить в зоне городской платной парковки. Помимо прочего, водители экономят собственные средства, потосму что им не нужно содержать и ремонтировать автомобиль. Кроме того система каршеринга позволяет снизить загруженность дорог и парковок.

Чтобы взять автомобиль напрокат, нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении оператора каршеринга и завести личный кабинет. Стоимость аренды в Москве зависит от выбранной компании, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту. В проект «Московский каршеринг» входят девять сервисов. Ожидается, что к 2020 году общее число машин операторов увеличится до 30 тысяч. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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