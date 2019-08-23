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Город

Сергей Собянин рассказал о снижении социального неравенства в Москве

Марьяна Шевцова
• 13:54 • 23 августа 2019
Мэр Москвы Сергей Собянин
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Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о снижении на треть уровня бедности в столице за последние восемь лет. Об этом глава города 23 августа написал в своем личном блоге.

По его словам, крупнейшие мегаполисы мира притягивают к себе богатых и сверхбогатых людей.

— Здесь держат свои офисы крупные банки, финансовые компании и нефтяные гиганты, работники которых зарабатывают большие деньги, — отметил он, добавив, что культурная элита, поп- и рок-звезды тоже предпочитают большие города.

Тем не менее, говорит мэр Москвы, большинство жителей мегаполисов — это обычные люди с обычной пенсией или зарплатой. В связи с этим проблема неравенства стоит очень остро для многих больших городов.

Для оценки неравенства используют коэффициент Джини — это показатель неравенства в распределении денежных доходов (изменяется от 0 до 1 — чем ближе значение к единице, тем сильнее неравенство). Так, отметил Сергей Собянин, по данным «Евромонитора» и Росстата, в прошлом году коэффициент Джини для Москвы был равен 0,439.

— Мы в середине списка, рядом с такими городами, как Шэньчжэнь, Вашингтон, Торонто и Мадрид, — подчеркнул он.

Глава города особо отметил динамику этого коэффициента: он постепенно снижается. Так, с 2010 года уровень неравенства в Москве упал на 0,066 пункта.

— Это значит, что разрыв в доходах между бедными и богатыми в Москве, по крайней мере, не растет, а, возможно, даже понемногу уменьшается, — пояснил Сергей Собянин.

Кроме того, снижается и уровень бедности в столице. За прошедшие восемь лет он упал с 10 процентов до 7,2 процента.

Глава города добавил, что ситуация с каждой семьей индивидуальна, но статистика все же говорит о том, что город движется в правильном направлении, создавая максимально благоприятные возможности для всех.  

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