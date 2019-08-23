ФСБ задержала 6 финансировавших ИГ* экстремистов в Калужской области
В Калужской области сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с бойцами Росгвардии задержали шесть членов религиозно-экстремистской ячейки, отправлявшей деньги террористам из группировки «Исламское государство»* в Сирию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России в пятницу, 23 августа.
В сообщении ведомства указано, что сторонники боевиков являются уроженцами государств Центрально-Азиатского региона. Они действовали по указанию эмиссаров (тайных агентов) МТО, в частности, собирали и передавали средства террористам.
В настоящий момент ведется расследование обстоятельств дела, пишет РИА Новости.
*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация.
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