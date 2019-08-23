Школьники из Москвы отправили канцелярию учащимся из Иркутской области
Учащиеся столичных школ отправили ранцы и канцелярские принадлежности детям из Иркутской области. Об этом заявили в пресс-службе Департамента образования Москвы.
— Москвичи присоединились к всероссийской акции по сбору школьных принадлежностей для школьников, проживающих в зоне затопления в Иркутской области. Школьники Москвы собрали почти 5 тысяч канцелярских принадлежностей весом более 250 кг, которые отправили пострадавшим от паводка, — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».
Уточняется, что дети выбрали необходимые для оправки вещи самостоятельно. В список вошли рюкзаки, тетради, альбомы, ручки, карандаши и другие вещи, необходимые в период обучения. Кроме того, москвичи подписали для иркутских учеников открытки с пожеланиями.
Организовало сбор московское региональное отделение Российского движения школьников. Новыми участниками акции за прошедший месяц стали 15 школ столицы.
Напомним, что в конце июня 2019 года Иркутская область сильно пострадала от паводков. 25 человек погибли.
Читайте также: Названо число пострадавших от паводка в Иркутской области