Столичные профсоюзы запустили информационный сайт по выборам в Мосгордуму
Председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев сообщил о запуске нового сервиса по информированию о выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва.
— Выборы — это прежде всего дело горожан. Чем большее количество в них примут участие, тем они будут более верными, более осознанными. Не будет возможности у определенных людей говорить, что «я никуда не ходил», «мне они не нравятся, они не такие». Наша задача, задача профсоюзов — разъяснять людям, каким образом, где, с какими сервисами они могут провести голосование. Мы приняли официальное решение об организации агитационной работы за явку на избирательные участки москвичей. В связи с этим для того, чтобы это стало реальностью, мы приняли решение проинформировать каждого москвича, где находится его избирательный участок, и сделали сервис, в котором указываются место регистрации москвича и место, где будет проходить голосование 8 сентября, — рассказал Антонцев.
По его словам, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пройти по ссылке https://info-2019.ru/, заполнить графу адреса регистрации, после чего система определит адрес избирательного участка, а также число и время голосования.
Антонцев отметил, что сервис сильно упрощает процесс голосования, и выразил надежду на то, что эти меры будут способствовать повышению явки на выборы в столичный парламент.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.
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