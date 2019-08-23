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Рак мозга у Заворотнюк? Побойтесь Бога

Екатерина Рощина
• 16:51 • 23 августа 2019
Почти все информационные ресурсы перепечатали новость: у Анастасии Заворотнюк серьезная болезнь. Рак мозга.

Началось с того, что на днях одно «желтое» издание сообщило о страшном диагнозе актрисы. Причем основываясь на собственных догадках. Не появляется давно на публике — раз; стала мамой в возрасте «почти пятьдесят» — два. Еще на одном снимке заметили шрамик на шее и предположили, что Анастасия делала биопсию. Это три.

А еще в спектакле «Все мужчины делают это» 8 августа вместо «прекрасной няни» вышла на сцену Ирина Сотикова.

Ну, это, конечно, прямое указание на страшный диагноз.

И пусть даже концертный директор Стас Христов опроверг слухи о болезни Анастасии. Все равно зрители не верят. Поклонники уже заранее ее оплакивают, проводя параллели с Жанной Фриске. Расползается страх: дескать, гормонотерапия при ЭКО может спровоцировать «вот это самое». Такую болезнь.

Думаю, поэтому мы все так и заточены на подобные негативные новости — даже те, которые «в форме предположения». Боимся за себя и своих близких. И, читая, ужасаясь и ахая про «звезд», которые оказываются такими же уязвимыми к болезням, разделяем с ними бренность бытия. Щекочем нервы за счет фейковых новостей. И даже если не фейковых... Ну какое право мы имеем «предполагать» и устраивать самую настоящую травлю?

Хватит хайпить на мнимой болезни актрисы  Фото: Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Известный — не значит, что должен рассказывать публике все о себе. По крайней мере, уж тайна медицинского диагноза должна соблюдаться неукоснительно. У нас же журналисты на потребу публике начинают самую настоящую охоту на «заболевшую звезду». Караулят у больницы, подкупают медперсонал, достают родственников и знакомых. Предполагают... Свои предположения не стесняются озвучивать как настоящий диагноз. Не боятся Бога.

Помню, как обнародовали фотографии Жанны Фриске, уже очень больной, с трудом узнаваемой. Как рассматривали фото с Табаковым из реанимации, как перепечатывали в газетах снимки исхудавшего Александра Абдулова, который проходил лечение в Израиле.

Почему папарацци «охотятся»? Потому что публика читает, публика интересуется. Совершенно забыв, что главный герой каждой такой вот истории — живой человек из плоти и крови, у которого семья, дети. Делаете больно не только «звезде». А и им тоже.

Не каркайте, не прогнозируйте. У нас и реального негатива в жизни выше крыши.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»
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