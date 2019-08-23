«Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал дисквалификацию хоккеиста Кузнецова
В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировали дисквалификацию на четыре года россиянина Евгения Кузнецова. Американская команда разочарована подобным развитием событий.
Как сообщили на сайте клуба, Евгений Кузнецов добровольно обратился за помощью в НХЛ и согласился регулярно проходить тестирование в рамках антинаркотической программы лиги.
«Вашингтон Кэпиталз» обеспечит игроку необходимую поддержку. В клубе отказались от дальнейших комментариев.
Напомним, что Евгения Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. По данным Международной федерации хоккея IIHF, в допинг-пробе 27-летнего спортсмена, сделанной 26 мая 2019 года на чемпионате мира, обнаружили запрещенное вещество — кокаин.
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