Евгений Кузнецов выступил с заявлением по поводу своей дисквалификации
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов выступил с заявлением относительно своей дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
В пресс-службе «Вашингтон Кэпиталз» сообщили, что игрок решил принять это наказание.
— Я разочаровал многих людей, включая мою семью, товарищей по команде и друзей, — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.
Он добавил, что всегда с гордостью выступал за сборную России и берет на себя полную ответственность за совершенный поступок. Комментарий игрока опубликован на сайте «Вашингтон Кэпиталз».
Напомним, что Евгения Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. По данным Международной федерации хоккея IIHF, в крови игрока обнаружили запрещенное вещество — кокаин.
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