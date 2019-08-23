Режим ЧС отменили в Якутии после лесных пожаров
Глава Якутии Айсен Николаев отменил режим чрезвычайной ситуации, объявленный 1 августа из-за лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
Режим ЧС также отменен в Иркутской области, передает РИА Новости.
Напомним, что на территории около 50 регионов страны ввели особый противопожарный режим в связи с ростом количества природных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. Огонь распространялся на несколько тысяч гектаров.
По указанию президента России Владимира Путина к ликвидации пожаров были привлечены десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием.
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