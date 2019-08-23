Эксперт правительства Москвы вошел в Совет директоров Международного статистического института
Эксперт подведомственного Департаменту экономической политики и развития Москвы ГБУ «Аналитический центр» Елена Зарова вошла в состав Совета директоров Международного статистического института (МСИ).
Работа в совете подразумевает координацию, продвижение лучших статистических практик, программы поддержки новаторских идей молодых ученых в сфере статистики, организацию взаимодействия с международными структурами и национальными статистическими службами.
Как отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, включение сотрудника структур правительства Москвы в совет будет способствовать повышению качества предоставляемой столицей статистики, что позволит совершенствовать программы по развитию экономики города.
— При управлении современным мегаполисом важно использовать новейшие методики статистики и подходы к анализу больших данных, — отметил в свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.
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