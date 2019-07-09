Представители 69 стран приняли участие в Московском урбанфоруме

Во вторник, 9 июля, на заседании президиума правительства Москвы подвели итоги прошедшего урбанистического форума. Основной его темой стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Участники обсуждали проекты и инициативы, которые могут улучшить жизнь горожан.

Девятый по счету Московский урбанистический форум стал самым представительным с точки зрения международного взаимодействия за всю историю проведения. Подводя итоги прошедшей деловой и фестивальной программ, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что впервые за историю проведения, форум был представлен сразу на трех городских площадках.

— В «Зарядье» прошла основная деловая программа, а в «Гостином дворе» и в «Манеже» были проведены фестивали и выставки, — отметил он.

По его словам, в рамках фестивальной программы прошло около сотни мероприятий, которые посетило более 200 тысяч человек. На Урбанфоруме впервые в России состоялся международный Конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья во все сферы городского развития. Кроме того, в Гостином дворе прошел форум «Мой район», посвященный реализации новой городской программы создания качественной городской среды во всех районах Москвы.

— Деловая программа форума включала 76 панельных дискуссий, круглых столов, обсуждений, брифингов, презентаций и дебатов, в которых участвовали 8,5 тысячи человек из 69 стран мира. Для работы в мероприятиях форума в Москву приехало 44 делегации, в том числе из 30 иностранных и 14 из регионов России, — добавил Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что в ходе Урбанфорума состоялись подписания ряда значимых соглашений между городами и крупными холдингами. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин подписал программы двустороннего сотрудничества с Анкарой и Метрополией Большого Парижа, а столичных холдинг «Мосинжпроект» заключил соглашение с французской компанией SUEZ о создании совместного предприятия по переработке строительных грунтов и отходов.

Московский урбанистический форум — крупнейший международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. Форум объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан.

Также в рамках Московского Урбанфорума впервые прошел городской форум «Мой район».

Самоидентификация жителей, формирование локальных сообществ, активное использование городских сервисов и влияние на развитие своих районов были ключевыми темами форума. Во время посещения форума мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей активно включиться в создание проектов программы «Мой район», чтобы новая городская среда была комфортна для них самих — жителей конкретных районов.

В Гостином дворе прошел форум «Мой район», посвященный реализации новой городской программы создания качественной городской среды во всех районах Москвы Фото: Елена Кульбак, «Вечерняя Москва»

В дискуссиях и круглых столах Урбанфорума приняли участие больше 250 спикеров. Одна из центральных презентаций была посвящена представлению результатов форсайт-сессий, прошедших в июне нынешнего года в 11 округах Москвы с участием более полутора тысяч москвичей от 22 до 70 лет. Сессии были направлены на выявление точки зрения жителей на основные направления перспективного планирования и развития программы «Мой район».

Фактически в дни форума Гостиный Двор стал городским районом в миниатюре, на 20 интерактивных площадках которого каждый мог найти для себя что-то интересное. В общей сложности форум «Мой район» посетили более 9 тысяч москвичей в возрасте от 2,5 до 72 лет, среди них около 700 детей.

В частности, более тысячи человек посетили площадку молодежного парламента, где проходили брейнсторминги, дискуссии и брейн-ринги.

Более 800 человек участвовали в дискуссиях Общественной палаты, состоялось свыше 10 сессий, посвященных модернизации образования и науки, внедрению технологий умного города, транспортному развитию столицы и другим темам.

Больше 30 кинопоказов, мастер-классов и концертов прошло в рамках форума. В их числе — показ новых мини-фильмов москвичей о столице, презентованных в рамках проекта «Я — Москва» «Москино», Австрийского культурного форума и Музея кино Вены.

Также на форуме были представлены итоги проекта «Сны на районе» — совместной мастерской Фонда V–A–C и Лиги экспериментального кино в рамках программы «Расширение пространства. Из центра».

На форуме было представлено три комплексных исследования:

«Вызовы роста. Мегапроекты Москвы как инструмент сбалансированного развития мегаполиса». Исследование, подготовленное международной консалтинговой компанией BCG, было посвящено вопросам влияния реализуемых мегапроектов на сбалансированность развития Москвы;

«Город — дизайнер здоровья». Исследование лучших мировых практик в области стандартов здорового строительства и проектирования городской среды, подготовленное аналитическим центром АНО «Московский урбанистический форум»;

«Качество жизни. Проекты, меняющие города». Исследование динамики градостроительного развития города Москвы относительно других городов мира за 5 лет, подготовленное консалтинговой компанией PWC.

5 июля на большом лугу в «Зарядье» состоялось вручение ежегодной премии городских сообществ (MUF COMMUNITY AWARDS — 2019).

Читайте также: Марат Хуснуллин: Создание рабочих мест — приоритет в нашей работе