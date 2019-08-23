Паразитолог объяснил, в каких случаях комары представляют опасность

Ряд СМИ сообщили, что в южных регионах России текущим летом обнаружена разновидность азиатских комаров, переносчиков опасных заболеваний — желтой тропической лихорадки, вируса Зика и прочих болезней. Чтобы выяснить, насколько появление азиатских насекомых опасно, корреспондент «Вечерней Москвы» обратился за разъяснением к заведующему Клиническим отделением медицинской паразитологии и тропической медицины института имени Марциновского профессору Валерию Завойкину.

— Комары не приносят, а переносят болезни вместе с их возбудителями. Данные насекомые относятся к роду Aedes. Когда-то они были и на территории нашей страны, встречались в районе Сочи, некоторых местах на Кавказе и в Крыму. С малярией в СССР боролись, и комары исчезли в результате проведенных мероприятий. Их долго не было...

Профессор пояснил, что этих комаров, по всей видимости, случайно завезли. Они могли попасть из южных стран на территорию России в трюме корабля, вагоне поезда или даже залетев в технические отсеки самолета. Затем они вылетели на свободу и прижились. Пару лет назад их популяция была крайне невелика, но они стали плодиться, их численность увеличилась.

Специалист по тропическим болезням объяснил, что для распространения лихорадки и других опасных заболеваний необходимы два условия. Это наличие большой популяции комаров Aedes и обширный источник носителей болезни, то есть много больных людей. В этом случае возникает угроза для нации. Два–три выявленных случая и несколько насекомых угрозы не представляют, больных достаточно быстро вылечат, а комаров уничтожат.

— Вряд ли у нас сейчас проводят обширные мероприятия по борьбе с азиатскими комарами. Они появились, но пока что угрозы нет. Комар должен найти больного человека, у которого в крови содержится достаточно большое содержание вируса, укусить его, потом умудриться найти человека здорового и также его укусить. На сегодня вероятность такая невелика.

Завойкин подчеркнул, что он с коллегами не единожды обращал внимание научного сообщества и должностных лиц на необходимость постоянного отслеживания ситуации и контроля за тропическими комарами. Потенциально Aedes, несомненно, опасны, их надо уничтожать, — добавил ученый.

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