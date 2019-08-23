Эксперт оценил угрозу распространения тропических болезней в России из-за комаров
Угроза распространения тропических болезней из-за появления новых видов комаров на юге России невелика. Такое заявление в комментарии RNS сделал ведущий научный сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Олег Юрин.
Он пояснил, что появление насекомых связано с глобальным потеплением, они могут переносить вирусные заболевания. Но опасаться эпидемий не стоит — вряд ли комары закрепятся на юге России в этом году.
— То есть угрозы какого-то массового распространения таких заболеваний из-за комаров сейчас нет, — заверил эксперт.
Олег Юрин также пояснил, что специалисты принимают меры для борьбы с размножением опасных комаров. В частности, осушаются болота и разводится рыба, которая поедает личинки комаров.
Ранее в СМИ появилась информация, что популяции комаров из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчиков вирусов Денге, Зика и желтой лихорадки — были замечены на юге РФ.
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