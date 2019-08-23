Реставраторы восстановят первоначальный вид печи первой половины XVIII века

Реставраторы буквально по кусочкам собирают из 500 печных изразцов, которые археологи нашли на Гоголевском бульваре, цельные сюжеты. Специалистам уже удалось восстановить 15 фрагментов. Об этом в пятницу, 23 августа, рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, подчеркнув, что кропотливая работа продолжается.

Керамические изразцы археологи нашли во время раскопок в районе 10 и 12 домов по Гоголевскому бульвару. Когда-то здесь проходила официальная граница Москвы. Поэтому печь, украшенная найденными изразцами, стояла в усадьбе, которая располагалась за мощной крепостной стеной Белого города. Специалисты говорят, что артефакты относятся к первой половине XVIII века.

— Интересна технология, по которой были сделаны изразцы, — сказал Алексей Емельянов. — После первого обжига на изразец накладывалась эмаль, и пока она была влажной, художник наносил рисунок.

Тонкая ручная работа. У художника не было права на ошибку: как только эмаль высыхала, ничего исправить уже нельзя. Оставалось отправить расписанный изразец на финальный обжиг. Получался уникальный штучный товар, который и стоил недешево.

— Интересно, что технологию изготовления этих изразцов привез Петр I в начале XVIII века, — уточнил Емельянов. — Но уже к 1730 году оказалось, что производить такие изразцы у нас дороже, чем привозить их из Голландии или Франции.

И тем не менее первичный анализ показал, что найденные на Гоголевском бульваре изразцы по заказу московской аристократии выполнили, скорее всего, питерские мастера.

— Сейчас находкой занимаются реставраторы, — продолжил Алексей Емельянов. — Они стараются собрать из отдельных кусочков цельные сюжеты, чтобы можно было понять, как выглядела печь.

Фото: официальный сайт мэра и правительства москвы

Фрагменты собирают как пазлы. На одной картинке куда-то спешит мужчина с цветком. На другой, предполагают специалисты, изображена девушка с веслом.

— Конечно, это не современное весло, — рассматривает детали сюжета Емельянов. — Это символ, который означает, что нужно управлять своими чувствами, держать их в руках.

Еще на одном собранном фрагменте, вероятно, изображен библейский сюжет: мужчина играет на флейте отдыхающей женщине, к которой подползает коварный змей. Впрочем, это вполне может быть какая-то подсказка или напоминание для владельцев печи. По словам Емельянова, печь всегда стояла в центре дома и, помимо бытовых, выполняла еще и обучающие функции. Археологи находили печные изразцы со сказочными, библейскими, историческими и другими сюжетами, переосмысленными художниками.

— Работа только началась, а значит, впереди у нас еще много интересных открытий, — подчеркнул Алексей Емельянов.

В октябре–ноябре, перед закрытием археологического сезона, Мосгорнаследие покажет все собранные сюжеты. Затем изразцы передадут на хранение в музеи столицы.

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