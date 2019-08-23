Астролог: Идеальная дата для бракосочетания действительно существует

В день трех девяток — 19 сентября 2019 года — ожидается очередной свадебный бум. В Москве органы ЗАГС приняли более 700 заявлений от желающих зарегистрировать брак. Уточняется, что обычно молодожены не выбирают четверг для торжеств, поскольку по этим дням регистрации проходят только во дворцах бракосочетания. Однако в этом году и для горожан сделали исключение: пожениться можно будет в 28 московских ЗАГСах.

Одни выбирают красивую дату, чтобы проще было запомнить ее, но многие верят, что совпадение цифр принесет им удачу. Так ли это? Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал «Вечерней Москве», что предстоящее 19 сентября будет удачным днем для заключения брака. Однако дело не совсем в числах.

— 19 сентября этого года повезет тем, кто собирается зарегистрировать брак — день хороший. Но это совпадение, которое никак не связано с числовой комбинацией, с равной вероятностью этот день мог оказаться и плохим. Связано это с особенностями лунного календаря, и я бы даже не назвал этот день на 100 процентов благоприятным, он, скорее, нейтрально-положительный. По одному показателю он нейтральный, а по другому все позитивно, в том числе и с перспективами потомства.

Не стоит забывать, что счастье в браке зависит не только от планет, но и от обстоятельств более приземленных, прежде всего от самих молодоженов, говорит эксперт. Однако если вы хотите переложить ответственность на далекие и холодные планеты, то помните, что подбор идеальной даты — вещь сугубо индивидуальная.

— Идеальная дата для бракосочетания действительно реально существует, но она индивидуальна, — считает Сергей Безбородный. — Астрологи всех времен и народов — это входило в их святую обязанность — подбирали такие дни, чтобы брачные союзы были крепкие и плодоносные. Конечно, звездочеты тоже люди, а людям свойственно ошибаться. История знает примеры обезглавленных за свои ошибки астрологов. Благо эти негуманные времена ушли в прошлое, — отметил Безбородный.

Астролог добавил, что в действительности процесс подбора даты для заключения брака выглядит как сложный алгоритм и не является простой комбинацией красивых чисел.

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