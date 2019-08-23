Тренера сборной России по волейболу дисквалифицировали на три матча за некорректный жест
Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала старшего тренера женской сборной России Сержио Бузато на три официальных матча за некорректный жест. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
По его словам, Сержио Бузато пропустит три матча чемпионата Европы против команд Белоруссии, Швейцарии и Германии. Турнир пройдет с 23 августа по 8 сентября в Словакии, Венгрии, Польше и Турции, передает «Р-Спорт».
Ранее Федерация волейбола Южной Кореи подала жалобу на Сержио Бузато за жест, в котором корейцы увидели проявление расизма. Подобным жестом итальянский тренер отпраздновал выход сборной России на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Старший тренер сборной России сообщил, что не хотел оскорбить команду из Южной Кореи.
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