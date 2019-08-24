Инфекционист сообщила, что комаров-переносчиков опасных вирусов на юге России нет
Комаров, от которых люди могут заразиться опасными тропическими заболеваниями Денге и Зика, в Волгоградской области нет, сообщила главный инфекционист комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Хлопотова.
По ее словам, из всех тропических болезней, передающихся комарами, в области зарегистрированы только случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. С 2000 года было семь случаев, которые протекали в средне-тяжелой форме.
— Другие заболевания, которые передаются комарами, такие как тропические инфекционные заболевания Денге, Зика у нас не распространены, так как у нас нет таких комаров, которые переносили бы данные заболевания, — отметила инфекционист корреспонденту РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщалось, что россиянам угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров на юге страны. Насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Зика, Чикунгунья и желтой лихорадки якобы появились в большом количестве на Черноморском побережье и в Крыму.
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