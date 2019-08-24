Татьяна Навка показала дочь в образе Русалочки
Российская фигуристка Татьяна Навка на днях отметила день рождения дочери Нади Песковой. Малышка продолжает получать подарки и поздравления. Знаменитая мама опубликовала на своей странице в соцсети фото и видео, на которых Надя предстала в костюме Русалочки.
На фото девочка сидит на шезлонге возле бассейна в голубом костюме для купания в виде облачения Русалки с большой ластой, перчатками и очках для ныряний. Татьяна Навка пояснила, что такой необычный костюм Наде подарила ее старшая сестра, 19-летняя Саша Жулина.
— Мечта! Именно она, так или иначе определяет наши действия и желания. Мечты обязательно должны сбываться! Особенно у маленьких ангелочков! — написала фигуристка в Instagram, отметив, что мечта дочери сбылась.
На видео пятилетняя Надя ныряет в бассейне в костюме Русалочки. Видно, что на воде и под водой девочка чувствует себя уверенно.
Поклонники фигуристки отметили, что Надя растет очень спортивной и красивой и пожелали ей дальнейших успехов.
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