Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире
Американская актриса Скарлетт Йоханссон снова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии журнала Forbes. Она заработала за год 56 миллионов долларов.
В прошлом году актриса тоже заняла первую строчку в рейтинге, заработав 40,5 миллиона долларов. Самой доходной работой для звезды оказалась роль русской шпионки из отряда Мстителей в картине «Черная Вдова» — она подняла доходы Скарлетт Йоханссон в четыре раза.
На второй строчке рейтинга оказалась звезда сериала «Американская семейка» София Вергара с доходом в 44,1 миллиона долларов. Актриса Риз Уизерспун поднялась в рейтинге на две строчки по сравнению с прошлым годом и заняла третье место с доходом в 35 миллионов долларов.
Замыкают пятерку рейтинга Николь Кидман и Дженнифер Энистон.
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