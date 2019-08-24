«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не сумел состыковаться с МКС в запланированное время. Об этом в субботу, 24 августа, передает РИА Новости из Центра управления полетами.
По данным журналистов, к настоящему времени корабль отвели от станции на безопасное расстояние. Эксперты оценивают вероятность новый попытки состыковки. По предварительной информации, сбой произошел в результате возможных неполадок в системе стыковки корабля.
Напомним, что 22 августа корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федором» на борту отправился к Международной космической станции. Планируется, что аппарат, на создание которого было потрачено 300 миллионов рублей, пробудет там две недели.
По мнению научного обозревателя Александра Галкина, цель пребывания «Федора» на МКС заключается в необходимости отработать его движения в невесомости.
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