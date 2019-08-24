Максим Ликсутов рассказал о предстоящем открытии двух выделенных полос в Москве
В понедельник, 26 августа, на улице Александры Монаховой и Волгоградском проспекте в столице откроют выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом в субботу, 24 августа, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
В результате пассажирам автобусов и троллейбусов 32 маршрутов будет комфортнее передвигаться по городу.
— «Выделенки» мы запускаем на наиболее загруженных участках города, чтобы городской транспорт ехал быстрее и не задерживался в пути, — пояснил Ликсутов.
Протяженность выделенной полосы на улице Александры Монаховой достигнет 1,75 километра. Ежедневно данным направлением пользуется почти 30 тысяч горожан. «Выделенка» на Волгоградском проспекте растянется на 7,7 километра.
— Ежедневный пассажиропоток здесь превышает 113 тысяч человек, — заключил заммэра Москвы.
Ранее сообщалось о том, что выделенная полоса для приоритетного движения наземного городского транспорта заработала на улице Красная Пресня.
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