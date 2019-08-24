Современные детские площадки и игровые зоны построят в парке «Дубки»

В столичном парке «Дубки» начали благоустраивать две детские площадки и строить одну новую. О ходе предстоящих работ сообщается в субботу, 24 августа, на официальном портале мэра Москвы.

К настоящему моменту строители демонтировали все игровое оборудование на территории и уже почти реконструировали одну площадку.

— Здесь уже установили новое игровое оборудование, осталось уложить финишный слой резинового покрытия, — рассказали в пресс-службе городского Департамента капитального ремонта.

Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"

На данный момент начали закладывать фундамент для двух оставшихся игровых зон. В перспективе уложат прорезиненное покрытие из каучуковой крошки, чтобы дети могли резвиться безопасно.

В департаменте отметили, что общая площадь всех трех площадок — свыше 1300 квадратных метров. Одна из них (больше 820 «квадратов») рассчитана на детей старше шести лет. Здесь организуют игровой комплекс, в центре которого возведут двухэтажную башню. Кроме того, поставят качели и паутинку для лазания.

Для ребят помладше — от трех до шести лет — обустроят площадку размером более 260 квадратных метров. На территории построят спортивно-игровой комплекс с четырьмя башнями и горкой, качели-балансиры и интерактивные панели.

Для самых маленьких (младше трех лет) приготовят площадку размером около 250 «квадратов». Там малыши смогут поиграть в песочнице, покачаться на качелях, полазать и покататься в игровом комплексе и даже заняться развитием мелкой моторики. Особняком будет стоять небольшая горка, похожая на божью коровку.

Фото: Замятина Пелагия "Вечерняя Москва"

В пресс-службе ведомства также сообщили о проведении работ по реставрации существующей горки, что находится на склоне.

— Сам склон укрепили, отремонтировали лестницу, ведущую наверх, а горку немного развернули. В зимний период это излюбленное место для катания на санках, «ватрушках» и ледянках, — отметили в Департаменте капремонта столицы.

Предполагается, что все работы по благоустройству парка завершатся в 2019 году.

Ранее сообщалось о том, что четыре новых парка открыли в рамках фестиваля «Цветочный джем».

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