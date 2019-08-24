Политолог назвал украинского министра Омеляна полусумасшедшим маргиналом
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 24 августа заявил, что Киев победит в «войне» с Москвой, а над Владивостоком будет развиваться «украинский флаг». Таким образом чиновник прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока».
Как отметил политолог Ростислав Ищенко в беседе с «Вечерней Москвой», к словам Омеляна не стоит серьезно относиться, а его заявления очень часто имеют фантастический характер.
— Омелян это полусумасшедший маргинал, на которого можно просто не обращать внимание, тем более что он работает министром уже последние недели. Ранее он уже обещал построить и Tesla и Hyperloop на Украине, так что это высказывание из той же серии, — отметил Ищенко.
Омелян известен своими скандальными заявлениями. Он выступал за прекращение железнодорожного сообщения с Россией, а также обещал въехать в Москву на танке. Тогда представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что та Москва, в которую Омелян собрался въехать на танках, «находится в штате Айдахо». Она также пожелала ему отправляться к цели «вперед и с песней».
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