Кокаин превратит карьеру Кузи в ад и пепел...

Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира 2019 года, на котором он сдал положительный допинг-тест на кокаин, и отстранен на четыре года от матчей под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).

То есть этот невероятно талантливый игрок и напарник Александра Овечкина в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на целый олимпийский цикл вычеркнул себя из состава сборной России.

Эта новость взорвала спортивное сообщество по обе стороны океана. Известные люди осудили поступок Кузнецова, боссы НХЛ задумались, на сколько матчей в своей лиге дисквалифицировать игрока, нарушившего коллективный договор во время отпуска. Ведь чемпионат мира — нерабочее время для игроков в НХЛ. Сам Кузнецов публично покаялся за то, что не оправдал доверия близких, и согласился на лечение.

Можно теперь посыпать голову хоть белым порошком, но, к сожалению, ему уже не отмыться от пожизненного клейма хоккеиста-кокаиниста. Употребление наркотиков превратит спортивную карьеру Кузнецова в ад и пепел.

Кто-то возразит: подумаешь, место в залах славы ИИХФ и НХЛ Кузнецову теперь заказано, зато безбедную старость он себе уже обеспечил, зарабатывая в год почти 8 миллионов долларов (за восемь лет контракта — 62,4 миллиона).

«Ему не место в музее» — это лишь минимальное отсроченное наказание на всю оставшуюся жизнь. Гораздо страшнее, что Кузнецов уже никогда не сможет взглянуть в глаза любому челябинскому мальчишке с клюшкой и уверенно сказать: делай как я, малыш. Никогда!

Ему уже никто не поверит, а спросить может любой: в чем твоя сила, брат Кузя, если ты за сборную страны, вероятно, играл под действием наркотиков?

Невероятно талантливый игрок и напарник Александра Овечкина в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов на целый олимпийский цикл вычеркнул себя из состава сборной России Фото: www.instagram.com/kuzy092

Для уроженца Челябинска, где Кузнецова боготворят, это наказание страшнее утраты чека на любую сумму. Под вопросом теперь все жизненные достижения игрока.

Эта история вновь заставила задуматься: какого цвета вещество находится в головах молодых российских спортсменов, поймавших за хвост удачу в виде многомиллионного контракта с работодателями? Точный ответ на этот вопрос хоккеист Кузнецов, а также футболисты-хулиганы Мамаев с Кокориным вряд ли дадут.

В свете свежего скандала есть еще вопросы. Чем занимаются звездные хоккеисты сборной России во время чемпионатов мира, если проба Кузнецова, давшая положительный результат, была взята 26 мая 2019 года — в день победного матча за третье место с Чехией?

Кто контролирует свободное время игроков национальной команды после матчей, если такой виртуоз конька и клюшки, как Кузнецов, может позволить себе отведать не только уральских пельменей из Кубка Стэнли?

После ухода из сборной России тирана Олега Знарка дисциплина в главной команде страны совершенно исчезла?

Кому-то может показаться, что наказание для Кузнецова — вовсе ерунда: подумаешь, не сможет хоккеист играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года, зато вновь будет выступать в НХЛ, когда завершится, скажем, его 30-матчевая дисквалификация в заокеанской лиге.

Вопрос в том, сможет ли Кузнецов в принципе теперь продолжать играть с широко расправленными крыльями, как та «птичка», которую он любил демонстрировать трибунам после заброшенных шайб, под грузом позора, насмешек и осуждения не только чужих североамериканских, но и, что особо больно, его родных челябинских болельщиков.

Тут, братцы, крепко надо задуматься, стоит ли магистральный жизненный путь к спортивной славе, почету и уважению совмещать с кокаиновой дорожкой.

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