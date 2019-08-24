Марат Хуснуллин: На БКЛ появятся еще три пересадки на другие линии метро
Будущие радиальные ветки московского метро будут связаны с Большой кольцевой линией (БКЛ) пересадками, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Этими линиями станут Коммунарская, Бирюлевская и Рублево-Архангельская.
— Со станции «Кленовый бульвар» БКЛ пассажиры смогут пересесть на Бирюлевскую линию, «Улица Народного Ополчения» будет связана с проектируемой станцией Рублево-Архангельской линии, а на Коммунарскую ветку пассажиры смогут попасть со станции БКЛ «Улица Новаторов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Всего на Большой кольцевой линии, ближайшее открытие нового участка которой намечено на 2022 год, будет 23 пересадки на другие линии метро. Но их количество также будет увеличиваться вместе с появлением новых радиальных веток до 2027 года.
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