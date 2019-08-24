Суббота 24 августа , 15:08
Ясно + 23 °
Город
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Транспорт

Марат Хуснуллин: На БКЛ появятся еще три пересадки на другие линии метро

Игорь Барышев
• 12:20 • 24 августа 2019
Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
0
doc76stq26b8kg1caf8ikc7
Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Будущие радиальные ветки московского метро будут связаны с Большой кольцевой линией (БКЛ) пересадками, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Этими линиями станут Коммунарская, Бирюлевская и Рублево-Архангельская.

— Со станции «Кленовый бульвар» БКЛ пассажиры смогут пересесть на Бирюлевскую линию, «Улица Народного Ополчения» будет связана с проектируемой станцией Рублево-Архангельской линии, а на Коммунарскую ветку пассажиры смогут попасть со станции БКЛ «Улица Новаторов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Всего на Большой кольцевой линии, ближайшее открытие нового участка которой намечено на 2022 год, будет 23 пересадки на другие линии метро. Но их количество также будет увеличиваться вместе с появлением новых радиальных веток до 2027 года.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о готовности всех тоннелей на юго-западном участке БКЛ

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Праздник в честь 350-летия флага России посетили уже более 100 тысяч человек
15:2024 августа 2019
Город
Масштабные показы Всемирного Фестиваля уличного кино пройдут в Москве 31 августа
15:2024 августа 2019
Город
Разработчик «Федора» рассказал о состоянии робота после неудачной стыковки
15:1124 августа 2019
Технологии
Жена Петра Мамонова рассказала о госпитализации музыканта
14:5624 августа 2019
Происшествия
Психологи рассказали, как вернуться к работе после отпуска, избежав депрессии
14:4824 августа 2019
Общество
Петр Мамонов экстренно госпитализирован в Москве
14:3324 августа 2019
Происшествия
Грот графа Орлова и Ванный домик восстановят в Нескучном саду
14:2624 августа 2019
Город
Ушел из жизни народный артист России Виталий Логвиновский
14:0724 августа 2019
Происшествия
Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в Москве 24 августа
14:0524 августа 2019
Город
Пушков объяснил, какую роль Европа отвела Украине в отношениях с Россией
13:5724 августа 2019
Внешняя политика
Коллекторы открыли огонь из пистолета по отцу с ребенком в Подмосковье
13:4024 августа 2019
Происшествия
Зеленский рассказал об СМС, которые приходят на его телефон каждое утро
13:3324 августа 2019
В мире
Участники флешмоба на Сахарова развернули гигантский флаг России
13:2024 августа 2019
Город
Митинг-концерт в честь 350-летия российского флага начался в Москве
13:0724 августа 2019
Город
Москвичам расскажут о ландшафтном дизайне и флаге России на бесплатных экскурсиях
13:0024 августа 2019
Город
Расписание электричек Савеловского направления изменится 26 августа
12:2124 августа 2019
Общество
Марат Хуснуллин: На БКЛ появятся еще три пересадки на другие линии метро
12:2024 августа 2019
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимы школьникам
11:5024 августа 2019
Общество
Захарова оценила обещание поднять флаг Украины над Владивостоком
11:4824 августа 2019
Внешняя политика
Первая смерть от вейпа зафиксирована в США
11:4824 августа 2019
Общество
Супердедушку выбрали в столице
11:3824 августа 2019
Здоровье
Названы регионы России с наибольшим числом страдающих ожирением
11:2524 августа 2019
Общество
Москвичей пригласили на спектакли 9 лучших кукольных театров России
11:0624 августа 2019
Культура
Путин поручил решить вопрос досрочного пенсионного обеспечения шахтеров
10:2924 августа 2019
Внутренняя политика
Повторную стыковку «Союза МС-14» с МКС перенесли
10:2324 августа 2019
Технологии
Рогозин приедет в ЦУП в связи с неудачной стыковкой «Союза МС-14» с МКС
10:0924 августа 2019
Происшествия
Современные детские площадки и игровые зоны построят в парке «Дубки»
09:5424 августа 2019
Город
Максим Ликсутов рассказал о предстоящем открытии двух выделенных полос в Москве
09:2724 августа 2019
Город
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС
09:0024 августа 2019
Происшествия
Вице-мэр Тамбова погиб при переходе дороги в неположенном месте
08:5424 августа 2019
Происшествия
Четыре праздничные площадки откроют на главных улицах Москвы ко Дню города
08:4124 августа 2019
Город
«Роскачество» рассказало, как защитить детей от кибербуллинга
08:0424 августа 2019
Общество
СМИ сообщили о возвращении вылетевшего из Шереметьева самолета в аэропорт
07:5624 августа 2019
Происшествия
Пожар произошел в православном храме в центре Москвы
07:3624 августа 2019
Происшествия
Михалков отложил съемки нового фильма из-за операций на ноге
07:2224 августа 2019
Кино
Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком
07:0824 августа 2019
В мире
Синоптики пообещали теплую и сухую погоду 24 августа
06:1724 августа 2019
Город
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
06:0224 августа 2019
Общество
Новый пакет американских антироссийских санкций вступит в силу 26 августа
05:3724 августа 2019
Внешняя политика
Эксперт рассказал, когда внедрят четырехдневную рабочую неделю в России
04:3424 августа 2019
Рынок труда
Исследование выявило, сколько россиян покупают товары в Интернете
03:5424 августа 2019
Общество
Один миллион человек воспользовались речным транспортом в Москве с апреля
03:1524 августа 2019
Город
Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов
02:5424 августа 2019
Кино
Врач заявила об отсутствии угрозы смертельных лихорадок в Волгоградской области
02:1024 августа 2019
Здоровье
Почти 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
00:5824 августа 2019
Город
Российская фигуристка Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при
00:2924 августа 2019
Спорт
Избитая матерью в Москве двухлетняя девочка находится в больнице
00:0624 августа 2019
Происшествия
Главу налоговой инспекции по ЮАО арестовали по подозрению во взяточничестве
23:1423 августа 2019
Происшествия
Электрички начнут останавливаться у новой платформы Казанского направления МЖД
22:5323 августа 2019
Транспорт
Турецкая полиция задержала сотрудников отеля, где пострадала россиянка
22:3423 августа 2019
Происшествия
Парковки на улице Охотный Ряд и Театральной площади будут недоступны 25 августа
22:2623 августа 2019
Транспорт
Пассажирский автобус врезался в трубопровод в Ижевске
22:1323 августа 2019
Происшествия
Тренера сборной России по волейболу дисквалифицировали на три матча за некорректный жест
21:4623 августа 2019
Спорт
Эксперт: Путин и Эрдоган могут обсудить агрессию США в отношении Турции
21:1923 августа 2019
Внешняя политика
МИД Чехии выразил сожаление в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу
21:1923 августа 2019
Внешняя политика
Владимир Путин: «Спасская башня» является украшением культурной и общественной жизни Москвы
20:5823 августа 2019
Общество
Президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Россию 27 августа
20:5123 августа 2019
Внешняя политика
Путин произвел стартовое вбрасывание шайбы на турнире «Сириус»
20:2923 августа 2019
Спорт
МИД РФ осудил осквернение памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге
20:1023 августа 2019
Внешняя политика
Сергей Собянин осмотрел новый корпус НИУ ВШЭ на Покровке
20:0823 августа 2019
Город
Дату проведения торжественных линеек в столице определит руководство школ
19:4723 августа 2019
Образование
Выставка о конструкторе тяжелых танков пройдет в Музее Победы
18:5723 августа 2019
Город
Вертолет эвакуировал упавшего с трехметровой высоты мужчину в ТиНАО
18:5623 августа 2019
Происшествия
Движение в Москве ограничат из-за проведения концерта ко Дню российского флага
18:4023 августа 2019
Транспорт
График поездов Курского направления изменится 24 и 25 августа
18:4023 августа 2019
Транспорт
Режим ЧС отменили в Якутии после лесных пожаров
18:2023 августа 2019
Происшествия
Фестиваль садоводства пройдет в парке «Зарядье» на выходных
18:1123 августа 2019
Город
Евгений Кузнецов выступил с заявлением по поводу своей дисквалификации
18:0023 августа 2019
Спорт
Сады фестиваля «Цветочный джем» будут радовать москвичей до середины октября
17:4423 августа 2019
Город
«Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал дисквалификацию хоккеиста Кузнецова
17:4323 августа 2019
Спорт
Один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох скончался в США
17:3323 августа 2019
Общество
Запрет на купание на пляже «Левобережный» продлили
17:2723 августа 2019
Город
Компания UTG прокомментировала инцидент с женщиной, не попавшей на рейс Москва — Чебоксары
17:1523 августа 2019
Происшествия
Четыре новых парка открыли в рамках фестиваля «Цветочный джем»
16:5923 августа 2019
Город
Родителям первоклассников посоветовали не покупать большие букеты на 1 сентября
16:5523 августа 2019
Дети
Врачи заявили, что защитная одежда от борщевика неэффективна во время дождя
16:5423 августа 2019
Город
Cамолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Сочи
16:3423 августа 2019
Происшествия
Московские хирурги удалили пациентке опухоль весом 25 килограмм
16:2823 августа 2019
Город
Следователь навестила в больнице найденную в нижегородском лесу девочку
16:2323 августа 2019
Происшествия
Стало известно, когда состоится первый пилотируемый запуск ракеты «Союз-2.1а»
16:0323 августа 2019
Технологии
Салют в честь 75-летия освобождения Кишинева запустят на Поклонной горе
16:0223 августа 2019
Город
«Зенит» ведет переговоры о продаже Краневиттера в «Болонью»
16:0223 августа 2019
Спорт
Сергей Собянин переназначил главу управы района Силино
15:4423 августа 2019
Город
Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 24 по 25 августа
15:4323 августа 2019
Транспорт
Мать с ребенком на руках разогналась до 140 километров в час и попала на видео
15:3923 августа 2019
Город
Участок для строительства Коммунарской линии метро определили в Москве
15:3723 августа 2019
Город
Евгения Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил
15:2323 августа 2019
Спорт
Врачи посоветовали аллергикам отказаться от арбузов и абсента до сентября
15:2023 августа 2019
Город
Водителей попросили соблюдать внимательность при возврате эвакуированных авто
15:1923 августа 2019
Транспорт
Новый размер прожиточного минимума установили в России
15:0723 августа 2019
Общество
Два уникальных велодрома в Москве введут в эксплуатацию в конце года
15:0023 августа 2019
Город
В Кремле рассказали о ходе развития диалога между Путиным и Зеленским
14:4223 августа 2019
Внешняя политика
Городским службам удалось значительно уменьшить количество мест скопления воды
14:4223 августа 2019
Город
Столичные синоптики рассказали о погоде в выходные
14:4223 августа 2019
Город
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
14:4023 августа 2019
Звезды
Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео
14:2723 августа 2019
Армия
Карнавальный «Парад колясок» пройдет на Тверском бульваре 31 августа
14:2523 августа 2019
Город
Школьники из Москвы отправили канцелярию учащимся из Иркутской области
14:2523 августа 2019
Общество
ФСБ задержала 6 финансировавших ИГ* экстремистов в Калужской области
13:5923 августа 2019
Происшествия
Самочувствие найденной в нижегородском лесу пятилетней девочки улучшилось
13:5223 августа 2019
Общество
Спасатели вытащили из Мещерского пруда тонувшую женщину
13:5223 августа 2019
Происшествия
Новое пожарное депо построят в ТиНАО
13:4123 августа 2019
Город
Путин поручил министерствам подготовить симметричный ответ на пуск ракеты США
13:4123 августа 2019
Внешняя политика
Стало известно, почему москвичам не удается заказать такси на улицу Новый Арбат
13:3823 августа 2019
Город
Светлана Бессараб отметила, что длинные выходные идут на пользу россиянам
13:2623 августа 2019
Общество
Навигаторы смогут предупреждать водителей о перекрытиях и авариях в Москве
13:0923 августа 2019
Город
Двоих детей и одного взрослого спасли из горящей квартиры в Щербинке
12:5523 августа 2019
Происшествия
Москвичей пригласили на фестиваль Street Blogger Fest
12:3623 августа 2019
Город
Набережную Марка Шагала планируют открыть ко Дню города
12:3223 августа 2019
Город
Жителей Подмосковья предупредили о пике сезона ядовитых ягод
12:3023 августа 2019
Общество
Зону отдыха с тремя бассейнами оборудуют на набережной Северного речного вокзала
12:1323 августа 2019
Город
Дмитрий Медведев освободил от должности главу Пробирной палаты
11:5223 августа 2019
Внутренняя политика
Крупные банки России отреагировали на новую методику расчета закредитованности
11:4223 августа 2019
Финансы
Почти 30 должников выявили в Москве с помощью городских камер наблюдения
11:4123 августа 2019
Город
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» пройдет заключительные испытания
11:4123 августа 2019
Армия
Банки начали массово снижать ставки на ипотеку
11:3023 августа 2019
Экономика
Необычные фестивали и «Ночь кино»: как провести выходные в столице
11:3023 августа 2019
Город
Московская скорая помощь обновит оснащение выездных бригад
10:5223 августа 2019
Город
Общий объем нового строительства складских объектов с начала года увеличился
10:5123 августа 2019
Недвижимость
Более 200 индивидуальных предпринимателей ежедневно регистрируются в столице
10:4223 августа 2019
Бизнес
Загрузить еще

Как осенью изменится ситуация на рынке недвижимости...

22 августа 20:02
Эфиры Вечерка-ТВ

Нужен ли мобильный телефон ребенку на уроке...

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

Когда Москва поедет быстрее

Лера Бокашева

Унижение «Победой»

Екатерина Рощина

Рак мозга у Заворотнюк? Побойтесь Бога...

Георгий Бовт

Как Горбачев не смог спасти КПСС

Руслан Карманов

Кокаин превратит карьеру Кузи в ад и пепел...

Никита Миронов

В Москве свадебный бум. Виноваты суеверия...

Александр Никонов

Детей готовят к кибервойне

Виктория Федотова

Марию Захарову критикуют, потому что завидуют...

Михаил Бударагин

Человек августа

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER