Сколько часов составляет рабочая неделя в других странах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству труда и социального развития проанализировать все аспекты возможного введения в России четырехдневной рабочей недели.

Пока эту инициативу обсуждают на высшем уровне, «Вечерняя Москва» решила выяснить, какие режимы трудовой недели существуют в других странах, и на чей опыт стоит обратить внимание.

ФРАНЦИЯ

Законом установлена 35-часовая рабочая неделя, при этом рабочий день не может быть более 10 часов. Но в целом во Франции довольно путаная система расчета допустимого рабочего времени, часто зависящая в итоге от самого рабочего коллектива.

Работать больше 4,5 часа без перерыва нельзя, и рабочий день может быть увеличен максимум до 12 часов по коллективному согласию. Рабочая неделя в таком случае не должна превышать 48 часов. Также по закону рабочая неделя в среднем не может длиться более 44 часов на протяжении 12 недель подряд (до 46 часов максимум при определенных условиях).

Работодатель должен обеспечивать перерывы минимум в 20 минут хотя бы каждые 6 часов. Все работники имеют право на дневной отдых в течение 11 часов (9 часов — в случае коллективного согласия при специальных условиях). Воскресенье обычно является выходным днем.

Сверхурочные оплачиваются по следующей схеме: 25 процентов надбавки за первые восемь часов переработки в неделю (с 36-го до 43-го часа), 50 процентов надбавки каждый час начиная с 44-го. Но следует помнить, что возможны исключения в случае коллективного согласия.

Ночная смена не может превышать 8 часов в сутки, 40 часов в неделю (в случае коллективного согласия — 44).

ИСПАНИЯ

Типичный рабочий день в Испании начинается в 08:30–09:00 и продолжается до 13:30. Возобновляется рабочий день в промежуток примерно в 16:30–17:00 и заканчивается в 20:00.

Знаменитая сиеста в наиболее крупных городах постепенно уходит в прошлое, хотя все еще является системообразующим фактором в провинции. Обычно это трехчасовой перерыв, который дает возможность отдохнуть во время самого пекла. Чаще всего работники предпочитают в это время уйти домой на обед и побыть с семьей.

Постепенно испанцы перенимают общеевропейский опыт интенсивной работы в течение дня с коротким перерывом на обед, чтобы закончить свой рабочий день раньше. Кроме того, в компаниях, имеющих рабочие контакты за рубежом, рабочий день диктуется международными стандартами, что полезнее для бизнеса.

США

Традиционно рабочее время — с 9 утра до 5 вечера, но многие компании теперь разрешают работникам формировать собственное расписание. Тем не менее стандартная рабочая неделя составляет 40 часов. Но дело в том, что во многих компаниях рабочий день не заканчивается с выходом из офиса: от сотрудника ожидают доступности по электронной почте, и чем выше по карьерной лестнице сотрудник поднимается, тем более доступен для сверхурочной, пусть и удаленной работы он должен быть.

В США нет законов, гарантирующих оплачиваемый отпуск, в том числе и отпуск по уходу за ребенком. Эти сферы регулирования трудовых отношений отдаются на откуп работодателю. Новенькие сотрудники, как правило, не могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск более одной–двух недель в году. Порой, чтобы дослужиться до 4-недельного отпуска, нужно отработать в компании 10 лет.

ИНДИЯ

Совершеннолетние (в Индии — с 18 лет) не могут работать более 48 часов в неделю и 9 часов в день. Вместе со сверхурочными рабочий день не может превышать 10,5 часа. В шахтах максимальная смена не может превышать 10 часов, а в табачной промышленности рабочая неделя может быть увеличена до максимума — 54 часа в неделю. Как минимум получасовой перерыв обязателен каждые 5,5 часа.

Тем не менее, согласно статистике, в Индии одни из самых долгих рабочих недель в мире. В июне и июле 2018 года городские жители работали 53–54 часа в неделю, сельские — 46–47 часов. При этом нередко рабочий день для мужчин в городах доходил до отметок между 60 и 84 часами в неделю.

ЯПОНИЯ

В Японии три системы расчета рабочего времени. Фиксированная система: работа с 8:00 до 17:00 или с 9:00 до 18:00, включая один час перерыва, пять дней в неделю. В итоге выходит 40-часовая рабочая неделя.

Гибкая система позволяет работнику самостоятельно определять время начала и конца рабочего дня при сохранении в среднем тех же 8 часов в день и 40 часов в неделю. Тем не менее есть некоторое обязательное время, когда все работники должны быть на рабочем месте, то есть имеются некоторые ограничения при выборе рабочего времени. Все же так проще подстроить рабочее время под собственный привычный распорядок дня и биоритмы. Такая система популярна в компаниях, связанных с креативной работой и IT.

Дискреционная (по личному усмотрению) система. Для этой системы важны не рабочие часы, а количество выполненной работы. Работодатель и работник договариваются об объемах выполняемой работы, и, если сотрудник обладает высокой производительностью труда, его рабочий день будет короткий. У этой системы есть два подвида: для профессиональных работников и для менеджмента. Чаще встречается в журналистике и редакторской деятельности, юриспруденции и в сфере разработок новых продуктов.

Сверхурочные в Японии, согласно опросам, в среднем составляют около 30 часов в месяц, тем не менее притчей во языцех стали истории о переработках свыше 100 часов в месяц и более 13 часов в день. Добавляет масла в огонь и специфическая трудовая этика, до сих пор царящая в отдельных компаниях, когда сотрудники не могут уйти домой раньше их начальника, а после рабочего дня всей компанией идут в бар выстраивать неформальные отношения внутри коллектива. При этом неформальность эта является негласно обязательной.

АРГЕНТИНА

Законодательство в сфере труда в этой стране довольно жесткое. Рабочий контракт регулирует все аспекты трудовой деятельности. Право на труд имеют только совершеннолетние (с 18 лет). Рабочий день в Аргентине составляет 8 часов. За пределами Буэнос-Айреса сиеста повсеместна, таким образом первая часть рабочего дня длится с 8:30 до 12:30, а вторая — с 16:00 до 20:00. Рабочая неделя составляет обычно около 48 часов: в субботу часто рабочий день сокращенный, воскресенье — выходной. Годовая заработная плата составляет 13 месячных. Бонус в виде «тринадцатой зарплаты» выплачивается двумя частями: первая половина в июне, вторая — в декабре.

МНЕНИЯ:

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович:

— Я бы рекомендовал обратить внимание на скандинавский опыт: они перешли на шестичасовой рабочий день. Работают короче, но интенсивнее, увеличивая производительность труда. И не заморачиваются, как в шутке: сижу на работе и думаю, где б денег заработать. Собрались, сконцентрировались на работе, все насущные проблемы решили. В нашей же системе нет мотивации как таковой. Больше похоже на систему исполнения наказаний: пришел к назначенному часу, отбыл свой срок и ушел ни минутой позже.

Заведующая кафедрой экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова Риорита Колосова:

— Если взять это как экономический процесс, то сокращение рабочей недели — это тенденция древняя, историческая. Она была отмечена еще Марксом, и процесс идет давно. Например, Форд в свое время перешел с 48-часовой недели на 40-часовую, и был отмечен рост производительности труда. Конечно, этот процесс не одномоментный. Никто не ставит задачу так: совершить подвиг 31 августа. Но постановка вопроса состоялась, и это важно. Главное — смоделировать и просчитать варианты по самым разным векторам: экономическому, социальному, технологическому и так далее. И процесс сокращения рабочего времени — процесс многомерный, влияющий на множество сфер жизни.

Разумеется, рабочая неделя не может сокращаться до бесконечности, параллельно происходит другой процесс: увеличивается количество профессий и занятых людей в таких сферах, где невозможно регулирование рабочего времени. Вводятся гибкий график, удаленная работа, фриланс. Такой переход, разумеется, не может состояться вдруг. Он заключает в себе необходимость всесторонней подготовки. Но это освободит время для обучения, семьи, волонтерской работы, увлечений.

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