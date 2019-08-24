Бесплатные киномарафоны пройдут в столице 24 и 27 августа
Москвичей и гостей столицы пригласили на бесплатные киномарафоны. Они пройдут в модернизированном кинотеатре «Иллюзион» 24 и 27 августа. Мероприятия приурочены к всероссийской акции «Ночь кино» и Дню российского кино.
Зрителей ждут премьеры отечественных и зарубежных фильмов, ретроспективы признанных мастеров мирового кинематографа.
Кроме того, планируются специальные экскурсии по старейшему кинотеатру Москвы — «Иллюзиону». Участникам дадут возможность потрудиться за настоящим монтажным столом.
Сеансы нон-стоп 24 и 27 августа стартуют в 11:00 и 11:30, а финальные титры последнего фильма появятся на экранах в шесть часов утра следующего дня.
Зрителям покажут уникальные картины из архива Госфильмофонда, а также фильмы, вышедшие в 2019 году. Например, в субботу гости «Иллюзиона» увидят ленту Бориса Акопова «Бык», победившую в этом году на «Кинотавре».
Для того чтобы посмотреть фильмы, нужна предварительная регистрация на официальном сайте кинотеатра — на 24 августа и 27 августа.
Кинотеатр «Иллюзион» находится по адресу: Котельническая набережная, 1/15.
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