Мусоросжигательный завод предложили закрыть

В субботу, 24 августа, в Косино-Ухтомском районе прошел митинг за закрытие мусоросжигательного завода № 4.

Организатором митинга выступил кандидат в депутаты Мосгордумы Максим Шингаркин.

— Закрытие завода является моей главной целью, с которой я иду в Мосгордуму, — отметил Шингаркин. — Мандат депутата позволит более эффективно добиваться этого решения.

Кандидат уверен: завод должен быть модернизирован и перепрофилирован в современное мусороперерабатывающее предприятие. Сжигание мусора, по словам Шингаркина, экологически опасно, поскольку влечет за собой выброс в атмосферу крайне вредных для человеческого организма соединений, провоцирующих онкологические заболевания.

— Мы требуем официально признать медицинскую и правовую обоснованность такой формулировки на законодательном уровне в Москве, — сказал Максим Шингаркин, оглашая резолюцию митинга.

Вместе с волонтерами экологического движения кандидату удалось собрать 12 тысяч подписей в поддержку закрытия завода.

Собравшиеся на митинге граждане по-разному отнеслись к инициативе закрытия завода: кто-то однозначно поддержал, кто-то заинтересовался альтернативными решениями проблемы — модернизацией, переоснащением предприятия.

— Конечно, страшно жить рядом с таким заводом под боком, — говорит жительница района Светлана Каримова. — Лучше бы его просто не было, но если его сейчас просто закрыть, люди работу потеряют. Наверное, нужны какие-то системы обеззараживания, чтобы мы не дышали отходами.

Также одним из пунктов программы Максима Шингаркина является реконструкция люберецких очистных сооружений, являющихся источником неприятного запаха, периодически ощущаемого жителями района Косино-Ухтомский.

ЦИТАТА ИЗ ОТВЕТНОГО ПИСЬМА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Мусоросжигательный завод — это современное высокотехнологичное предприятие, предназначенное для обезвреживания твердых коммунальных отходов с выработкой тепловой и электрической энергии, а источники выброса оснащены аналитической системой, и за весь период его

эксплуатации превышения нормативов по выбросам не фиксировалось.

СПРАВКА

Максим Шингаркин — депутат Госдумы VI созыва от партии ЛДПР, кандидат в депутаты Мосгордумы от партии «Родина» по избирательному округу № 20. В Госдуме Шингаркин был заместителем председателя Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Разработчик федерального закона «Об отходах производства и потребления».

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