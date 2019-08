Эксперты рассказали о самом популярном способе знакомств

Значительная часть супружеских пар в США познакомились через Интернет, выяснили американские ученые.

Исследователи собрали информацию, опросив 4002 участника проекта How Couples Meet and Stay Together в 2009 году и еще 3510 участников в 2017 году. На основании полученных данных был составлен график изменения способов знакомств пар Америки.

Отмечается, что раньше люди чаще всего знакомились со своими вторыми половинами через общих друзей. Такой способ набирал популярность вплоть до 1990-х годов, а потом пошел на спад. Теперь лидирующую позицию занимают знакомства через Интернет.

Уточняется, что полученные результаты могут не соответствовать общей мировой картине, ведь в некоторых странах приложения и сайты для знакомств не так распространены, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте также: Терапевт объяснила, почему некоторые женщины остаются одинокими