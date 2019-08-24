Гулянья по случаю Дня флага проходят на 33 городских площадках

В Москве проходит широкое празднование 350-летия российского флага. Центром торжества стал проспект Академика Сахарова, где проходит концерт звезд российской эстрады. Разнообразные мероприятия проходят и на других площадках города.

Так, до 20:00 в «Коломенском» продлится IX Международный фестиваль «Казачья станица Москва». Там собрались мастера-ремесленники, творческие коллективы и представители казачьих организаций. Сад «Эрмитаж» принимает у себя семейный инклюзивный благотворительный фестиваль «Галафест», а в Екатерининском парке отмечают День Преображенского полка.

Еще днем стартовала праздничная программа на Поклонной горе. Здесь у памятника героям Первой мировой войны выступили детские духовые оркестры, которые сопроводили выступление наездников из Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды. До 23 часов в парке будут показывать фильмы детских киностудий и картины о Москве из Instagram, а также проведут ряд мастер-классов. В 20:00 в Музее Победы покажут фильм Василия Ливанова «Медный всадник России».

Концертом стартует специальная программа в Бабушкинском парке. В 19:00 здесь пройдет исторический квест. А Перовский парк подготовил театральный интерактивный флешмоб. Маленькие гости парка смогут раскрасить стены одного из парковых зданий в цвета российского триколора.

Столичные кинотеатры тоже приняли участие в торжестве. Сразу пять кинотеатров — «Сатурн», «Тула», «Вымпел», «Спутник» и «Полет» — покажут сегодня фильм Андрея Волгина «Балканский рубеж», вышедший в прокат еще минувшей весной.

Подробную программу праздничных мероприятий, посвященных Дню флага, можно посмотреть на официальном портале мэра Москвы.

Первые упоминания о бело-сине-красном флаге относят к эпохе царствования Алексея Михайловича. Тогда триколор был впервые поднят на русском военном корабле «Орел», построенном в 1667–1669 годах на Дединовской верфи.

Законным же «отцом» российского флага считается император Петр Великий. В 1705 году он издал указ, по которому все российские торговые суда обязаны были ходить под бело-сине-красным флагом.

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