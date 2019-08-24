Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников
Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
В частности, мероприятия на проспекте Академика Сахарова — включая праздничный концерт — посетили 110 тысяч человек. Во время флешмоба примерно тысяча участников растянули на проспекте полотнище площадью свыше 2500 квадратных метров — это зафиксировано для Книги рекордов России.
Представители Кремлевской школы верховой езды и почетного эскорта Президентского полка показали свои умения собравшимся на Поклонной горе.
Участники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» прошли торжественным строем на ВДНХ, там же прошел фестиваль стекла Moscow Glass Fest и был организован мастер-класс по изготовлению триколора в технике витража или мозаики.
В столичных парках прошли музыкальные выступления, театральный интерактивный флешмоб, исторический квест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что с поздравлениями для москвичей выступили народный артист СССР Василий Лановой, а также обладатели высшей награды страны — Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации.
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