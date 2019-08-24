Салют в честь 75-летия освобождения Кишинева запустили в Москве
Пресс-служба Западного военного округа подтвердила, что в субботу, 24 августа, на Поклонной горе в Москве состоялся торжественный салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала Владимира Михалкина осуществил свыше двух тысяч залпов, в небо взмыли фейерверки более 50 видов, сообщает РИА Новости.
Напомним, в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков европейских и советских городов Министерство обороны России организовало серию праздничных салютов. Первый из них прогремел в честь освобождения Одессы 10 апреля 2019 года. Завершатся салюты поздравлением Берлина и Праги 2 и 9 мая 2020 года.
Салют 24 августа отмечает освобождение Кишинева в ходе Ясско-Кишиневской операции 24 августа 1944 года военными 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией.
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