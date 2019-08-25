Оксимирон отказался от собственных песен
Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под творческим псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), заявил, что прекращает сотрудничество с лейблом Booking Machine и отказывается от записанных совместно с ним песен.
Во время фестиваля Booking Machine Festival в Москве рэпер подчеркнул, что любит и уважает компанию, однако после семилетнего сотрудничества их пути разошлись.
По этой причине гости фестиваля стали последними, кто услышал живое исполнение старых песен Оксимирона — в будущем он не будет с ними выступать, сообщает РИА Новости.
Ранее ряд исполнителей объявили о прекращении отношений со звукозаписывающим лейблом Тимура Юносова (Тимати) Black Star. В частности, из компании ушел Егор Крид и L'One, причем разрыв сопровождался выяснением отношений относительно прав на сценические псевдонимы и песни исполнителей.
Тимати, комментируя ситуацию, посетовал, что «люди очень быстро забывают, когда они приходили без денег, без шансов, без каких-либо вариантов».
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