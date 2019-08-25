Московские школьники познакомятся с работой тележурналиста
В рамках проекта «Субботы московского школьника», который пройдет 31 августа и 1 сентября, ученики столичных школ примут участие в фестивале профориентации, на котором научатся вести себя в кадре и узнают, зачем нужен финансовый контроль.
На мастер-классах, организованных детским телевизионным учебным центром «ТемоЦентр», школьники смогут попробовать себя в работе тележурналиста и научатся создавать композицию журналистской фотографии.
Служба финансового контроля Департамента образования и науки Москвы расскажет ученикам о проверке госзакупок. На лекции старшеклассники смогут узнать особенности профессий ревизора и аудитора.
А 1 сентября в парке «Усадьба Трубецких в Хамовниках» пройдет фестиваль «Ориентир в будущей профессии». Программа мероприятия включает в себя лекции, мастер-классы и тренинги. Школьники узнают о наиболее востребованных профессиях на рынке труда и даже смогут построить индивидуальный профориентационный маршрут на весь учебный год с помощью психологов, сообщается на сайте мэра Москвы.
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