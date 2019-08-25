Меладзе опубликовал фото с первым сыном от Джанабаевой
Певец Валерий Меладзе на своей официальной странице в социальной сети 24 августа опубликовал фото с сыном Константином — их первым общим ребенком с исполнительницей Альбиной Джанабаевой.
Известно, что молодой человек появился на свет, когда его отец официально еще был женат на своей первой супруге Ирине.
По словам Меладзе, 15-летний Константин ведет отличную от своего родителя жизнь. Он не любит ходить на светские мероприятия, громкие концерты. Всему перечисленному сын певца предпочитает науку и спорт.
— Рядом со мной человек, который не любит шоу-бизнес, не ходит на концерты. Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт. И все же он мое продолжение! Мой сын! — пишет Меладзе в Instagram.
Ранее супруга исполнителя на своей странице в соцсети подвела итоги отпуска, в который они ездили всей семьей.
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