Георгий Данелия. По стопам легендарного режиссера

Сегодня одному из крупнейших кинорежиссеров XX — Георгию Данелии — исполнилось бы 89 лет. «Вечерняя Москва» вспоминает яркий путь кинорежиссера, который придумал жанр «лирической комедии», единственного обладателя приза «Амаркорд».

Георгий Николаевич Данелия родился в Тифлисе (сегодня Тбилиси — прим. «ВМ») 25 августа 1930 года. Вскоре, в 1932 г., семья будущего режиссера переехала в Москву и отец — Николай Данелия — устроился работать в Метрострой. Мать происходила из дворянского рода Анджапаридзе и с детства воспитывалась в творческой атмосфере. Хоть она и получила экономическое образование, вскоре после рождения сына обратилась к кинематографу — стала сценаристом, режиссером.

К кинематографу будущий режиссер Данелия пришел через своего дядю. В книге «Безбилетный пассажир» он вспоминает, что набедокурил на съемках фильма «Георгий Саакадзе», где у него была эпизодическая роль крестьянского мальчика. Но дальше массовки в дядиных фильмах дело не пошло. В Москве Георгий Данелия поступил в Архитектурный, и после работал по специальности.

Когда он сдавал экзамены на Высшие режиссерские курсы к Михаилу Калатозову, профильное образование пригодилось. Знаменитого режиссера заинтересовали не столько фотографии, которые нужно было сделать для творческого конкурса, а именно рисунки, выглядевшие как раскадровки будущей киноленты.

Для своего первого полнометражного фильма, над которым он работал в 1959 году, Георгий Данелия сделал 505 рисунков раскадровки. «Сережа» — история про маленького мальчика, в жизни которого появляется отчим — сразу же обратила на себя внимание кинематографистов. За него режиссер получил свою первую награду — Хрустальный Глобус кинофестиваля в Карловых Варах.

Третья кинокартина автора сделала его одним из главных кинематографистов шестидесятых. «Я шагаю по Москве» (1963) стал экранным гимном поколения хрущевской «Оттепели», с ним, пожалуй, могла бы сравниться только менее лиричная и более серьезная картина Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»).

Следующие два фильма принесли судьбоносные встречи — в ленте «Тридцать три» впервые состоялся творческий союз режиссера с Евгением Леоновым, которого в последующем Георгий Николаевич будет приглашать в каждый свой фильм и назовет своим талисманом. А в картине «Не горюй!» главную роль исполнить Вахтанг Кикабидзе, ставший впоследствии близким другом Данелии.

Судьба некоторых кинокартин, произведенных в Советском Союзе, поистине удивительна. Киноначальство порой забраковывало их еще на этапе утверждения сценария совершенно невинные сцены, но при этом пропускало фильмы, в которых фига не то что в кармане, а поднята как флаг. Не заметить ее в фильме «Тридцать три» может только человек, совершенно незнакомый с советскими реалиями.

«Не горюй» в последующем принес автору самую дорогую, по его словам, награду — медаль Амаркорд. Формально он получил ее за картину 1993 года «Настя», но фактически заслужил ее именно фильмом «Не горюй!». Два великих кинематографиста XX века — режиссер Федерико Феллини и сценарист Тонино Гуэрра — решили вручать приз «Амаркорд».

Медаль — Богоматерь с младенцем — имеет отдельную историю: режиссер Сергей Параджанов решил собственноручно сделать приз для Георгия Данелии за фильм «Совсем пропащий», но не успел — его посадили в тюрьму по сфабрикованному делу. После отсидки он не забыл про приз и снова пообещал его сделать. И опять попал в тюрьму. Он пользовался уважением у сокамерников, потому что все время что-то мастерил и рассказывал истории, они приносили ему фольгу от молочных бутылок. Бумагу Параджанов прессовал, гвоздем делал чеканку. Такой «медальон» с изображением Девы Марии режиссер подарил Тонино Гуэрре, а тот, в свою очередь, — Феллини. Легендарный итальянский кинематографист в начале 90-х уже был болен и предложил сделать это призом «Амаркорд», а первым лауреатом стал Георгий Данелия, который участвовал в кинофестивале в Римини с картиной «Настя». Гуэрра сказал: «Но ты же не видел фильм, который он привез», — на что Феллини ответил: «И не надо, я видел «Не горюй!» и мне достаточно».

У каждого режиссера бывает пик карьеры. Сколько было пиков у Георгия Данелия — невозможно сказать. После «Не горюй!» он написал сценарий к фильму «Джентльмены удачи», в 1977 снял «Мимино», получивший всенародную любовь. В 1979 вышел фильм «Осенний марафон», где, как в зеркале, отразилась тщательно замаскированная сторона эпохи брежневского застоя.

Сказка «Слезы капали» не столь известна, но в этой картине впервые показан пронзительный драматический талант Евгения Леонова, который до этого могли видеть только театральные зрители. За ним последовала «Кин-дза-дза!», которую со временем приняли и полюбили.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей Шемякин, кинокритик:

— Георгий Николаевич Данелия уникален своей интонацией. Есть режиссеры добрые — их не так уж мало, но есть доброта снисходительная, от широты души. Его доброта внутренне требовательная и, прежде всего, к самому себе. Фильмы Данелии уникальны сочетанием трагизма и нежности к своим героям. Он никогда себе не изменял, даже в самом жестком и мрачном фильме «Слезы капали», и в нем, пожалуй, даже более, чем где-либо еще. У Данелии есть драгоценное свойство самоиронии. Он как режиссер видит всегда оппонентов своему отношению к людям и в роли этих оппонентов выводит себя. Данелия оказался удивительно зрячим режиссером, держался до последнего в своих фильмах. Когда он ушел, было ощущение горя, тихого и личного, потому что фильмы Данелии стали частью твоей жизни.

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