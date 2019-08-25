Возбуждено уголовное дело после смерти роженицы в Ставропольском крае
Возбуждено уголовное дело по факту смерти 24-летней роженицы Дианы Келасовой в Андроповском районе Ставропольского края. Об этом сообщили в региональном СК РФ.
Согласно версии следователей, девушку доставили в акушерско-гинекологическое отделение больницы в связи с предстоящими родами, где провели ей операцию кесарева сечения. Однако роженице стало хуже, позже она скончалась.
По предварительным данным, причиной смерти стала эмболия (закупорка кровеносных сосудов — прим. «ВМ») околоплодными водами. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли документы для проверки. Для установления точной причины смерти назначены экспертизы, пишет РЕН ТВ.
О смерти молодой роженицы стало известно 23 августа. Девушка потеряла около 700 граммов крови. Родственники погибшей считают, что в ее смерти виноваты врачи и другой медперсонал.
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