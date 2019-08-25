Столичные ветераны отметили годовщину окончания Курской битвы

23 августа в Доме правительства Москвы состоялось торжественное собрание, посвященное 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. В рамках мероприятия родственникам участника войны Степана Павловича Ковалева, представленного посмертно к ордену Славы второй степени, вручили удостоверение о государственной награде.

Командир пулеметного расчета 471-го стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии 48-й армии, старший сержант Степан Ковалев родился в селе Маковка Брянской области. Окончил школу, поступил в институт. Повестка в военкомат пришла после первого курса.

— Единственное, что я помню, а мне пять лет тогда было, как он взял меня и нашего младшего братика на руки и побежал вдоль колонны, — делится сестра фронтовика Антонина Косаримова. — Командир его отчитал за это. Степа оставил нас на горке и долго провожал взглядом. Мы плакали, пока мама не взяла нас за руки и не сказала: «Он же вернется скоро, вы что!» А его отправили на Западный фронт.

Тогда маленькая Тоня видела брата в последний раз...

В бою при форсировании реки Рось (Белоруссия) 15 июля 1944 года, невзирая на артиллерийско-минометный и пулеметный огонь, Ковалев первым переправился на другой берег, занял позицию и начал обстреливать врага из пулемета, прикрывая товарищей. Ковалев дал возможность стрелковым подразделениям форсировать реку без потерь. Это был его последний бой.

— У нас даже повестки не было, один треугольничек, — вспоминает Косаримова. — Даже не поняла сначала, что это. Старший братик сказал открыть. А там пара строк всего: «Ковалев Степан Павлович пропал без вести».

Приказом от 10 августа 1944 го да Степан Ковалев представлен к ордену Славы второй степени. Но об этом Антонина Косаримова узнала совсем недавно, когда сотрудники военного комиссариата Москвы вместе с ветеранскими организациями и Комитетом общественных связей и молодежной политики изучили архивы и нашли родственников Ковалева. Удостоверение о государственной награде Антонине Павловне вручил официальный представитель московского военкомата Вадим Веденин.

К церемонии присоединились замруководителя представительства правительства Белгородской области Дмитрий Алдаев и руководитель представительства Курской области при правительстве России Павел Шеянов. Обращение к ветеранам направил и мэр Москвы Сергей Собянин.

— Поздравляю ветеранов с годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве, — зачитала приветственные слова мэра председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. — Есть события, которые навечно остаются в истории и в человеческой памяти. В их числе — крупнейшее танковое сражение под Курском. Завершилось оно не только военной, но и моральной победой Красной армии.

После торжественной части ветеранам вручили подарки от правительства Москвы.

СПРАВКА

По своим масштабам, задействованным силам и средствам Курская битва является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В боевых действиях участвовало более двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолетов. 23 августа 1943 года сражение завершилось разгромом немецко-фашистких войск, после чего стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии. В 1995 году этот день стал Днем воинской славы России.

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