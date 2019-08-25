«Парк света» открылся в Москве

23 августа в столичном районе Бибирево открылся «Парк света». Корреспондент «ВМ» побывал там и узнал, в чем особенность нового места для прогулок.

«Парк света» оправдывает свое название. Днем здесь можно качаться на круговых качелях, играть на детских площадках, ездить на велосипеде или просто прогуляться по дорожкам, а вечером — любоваться невероятным световым шоу. Дело в том, что объекты в парке — качели, фонари, горки — оборудованы специальной подсветкой. Но свое название парк получил не только из-за этого. Новое место притяжения жителей Северо-Восточного округа расположено рядом с Сергиевской церковью и храмом Собора всех святых, а еще неподалеку есть роддом. Все это, по задумке авторов проекта, олицетворяет свет души и свет будущего.

На открытие парка в будний пятничный день собрались несколько тысяч жителей.

Лариса Кашкина вместе с дочерью Викторией пришли сюда на прогулку, а попали на праздник.

— Не ожидали, что здесь будет так интересно, — говорит Лариса Кашкина. — Дочка уже везде побывала, очень понравились качели, горки, тарзанки.

Раньше на этом месте был обычный сквер с детской площадкой. Люди просто проходили мимо по дороге к метро.

— Новый парк не уступает европейским, — считает Кашкина.

Москвичка отмечает, что и для взрослых развлечения в парке предусмотрели. Как минимум проложили велосипедные дорожки, по которым можно ездить и на самокатах, и на роликах.

— Вместе с дочкой будем обязательно кататься, — добавляет Лариса Кашкина.

А вот председатель землячества района Бибирево Лидия Минаева отмечает, что в парке очень много лавочек — это особенно важно для людей старшего возраста. Женщина, к слову, застала еще те времена, когда на месте современных круговых качелей протекала речка Ольшанка, а на территории парка до 1974 года было село. Теперь эту местность не узнать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Беляев, префект Северо-Восточного округа Москвы:

— В нашем округе более 50 парковых территорий. В ближайшие три года в рамках программы «Мой район» запланировано их благоустройство. Оно будет выполнено в таком же формате, как и «Парк света». Этот парк — достойный пример того, что сейчас делается в городе и что хотят видеть жители. Сначала мы сделали проект благоустройства, потом представили его горожанам, которые высказывали свои пожелания.

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