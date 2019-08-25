Агитационная кампания должна быть легитимной

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ проведет обучение наблюдателей, которые будут работать на цифровых участках на выборах в Мосгордуму. Об этом 23 августа сообщила секретарь ЦИКа Майя Гришина.

До выборов депутатов в Мосгордуму седьмого созыва осталось две недели. Каждый кандидат проводит большую агитационную кампанию, за которой можно активно следить в социальных сетях.

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, столичная избирательная комиссия зарегистрировала более 230 кандидатов — 62 самовыдвиженца и 172 по партийным спискам.

— Больше всего кандидатов от партии ЛДПР (45 человек). 44 зарегистрировано в КПРФ, «Справедливая Россия» — 40, «Яблоко» — 3, «Коммунисты России» — 32, «Родина» — 4, — сказал Горбунов. Как отмечает политолог Олег Матвейчев, наблюдается высокая и здоровая конкуренция среди кандидатов.

— В среднем на одно место претендуют пять человек. В каждом избирательном округе можно найти кандидата практически по любым политическим убеждениям. Жителям есть из кого выбирать, — убежден политолог. При этом 57 кандидатам отказали в регистрации. Как ранее отмечал Горбунов, по сравнению с выборами в Мосгордуму в 2014 году, число отказов снизилось почти в два раза — пять лет назад в регистрации отказали 107 претендентам.

Поводом к отказу послужили серьезные нарушения. У некоторых кандидатов подписи избирателей и дата заполнения выполнены разными людьми или один избиратель подписался несколько раз за одного кандидата. У многих претендентов сведения избирателей не соответствовали действительности или стояли подписи с несуществующими паспортными данными. В подписях 13 кандидатов нашли почти 10 тысяч так называемых призраков.

— Подписи с недействительными паспортными данными, несуществующие избиратели, «призраки» по 13 кандидатам — 9764 подписи. Почти окружной районный центр. Лидеры: Яшин — 185, Соболь — 268, дальше старший Гудков — 1051, Соловьев — 1791. Лидер — Бабушкин — 2845, — подчеркнул Горбунов. Несмотря на отказ в регистрации, все кандидаты могут обжаловать решение в ЦИК. Поистине гоголевская история развернулась среди претендентов, которые подали жалобы в ЦИК: у незарегистрированных кандидатов обнаружили 106 подписей... умерших людей. Это не просто ошибка — это значит, что подписи «рисовали» по старой базе. Отказы подтверждены судами, где рассматривались доказательства отказников, которых часто просто не было.

Валентин Горбунов уверен: предвыборная кампания должна идти в строго легитимных рамках.

— Нельзя близко подпускать людей, которые хотят принимать законы и нарушают существующее законодательство, до власти, — сказал глава Мосгоризбиркома.

По его словам, город не чинит никаких препятствий никому из кандидатов. Сегодня отмечается активная политическая борьба. Но все должно быть в рамках закона — если кандидат не может пройти процедуру регистрации законными методами, значит, он недостаточно подготовлен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Булаев, заместитель председателя центральной избирательной комиссии Российской Федерации:

— Есть закон, который достаточно точно описывает, что можно и что нельзя делать в ходе избирательной кампании. И кандидатам мы помогаем в этих ситуациях разбираться. Мы надеемся, что не будет массового «вброса» каких-либо заказных материалов друг на друга или обвинений в каких-то нарушениях, которые могут приводить к отмене регистрации. Мы надеемся, что этой войны на выборах депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва не будет.

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