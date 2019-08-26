Трамп поссорился с партнерами по G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп разошелся во мнениях с другими лидерами стран — членов «Большой семерки» относительно возвращения России в данный формат.
Как утверждают дипломатические источники, это стало причиной спора во время ужина во французском Биаррице, где проходит саммит G7. Позицию Трампа по возвращению России и возрождению «Большой восьмерки» поддержал лишь итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. Премьер Японии Синдзо Абе воздержался, а остальные партнеры по G7 – Борис Джонсон, Ангела Меркель, Джастин Трюдо, Дональд Туск и Эммануэль Макрон — высказались против.
Главным аргументом противников возвращения России в «Большую семерку» стало то, что Москва якобы не разделяет принципы данного «клуба либеральных ценностей».
Трамп настаивал, что к обсуждению ситуации в Иране, Сирии и Северной Корее необходимо привлечь Россию, однако понимания так и не встретил, сообщает The Guardian.
Ранее источник опроверг договоренность лидеров G7 о возвращении России.
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