Понедельник 26 августа , 07:08
Туманно + 13 °
Город
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Интервью

Скульптор Александр Рукавишников рассказал о планах, проектах, памятниках и взглядах на жизнь

Ольга Кузьмина
• 07:15 • 26 августа 2019
Народный художник России, скульптор Александр Рукавишников, в своей мастерской в Солнечногорске
0
doc76tk54npcc71hy6b7493
Народный художник России, скульптор Александр Рукавишников, в своей мастерской в Солнечногорске
Фото: Клим Березуцкий
Уже осенью, совсем скоро, в столице появится мемориальная доска, которая увековечит память о великом певце — Иосифе Кобзоне. «Вечерняя Москва» была первой допущена в святая святых — мастерскую знаменитого скульптора Александра Рукавишникова, посмотрела на проект, а заодно расспросила мастера о том, над чем еще он работает в настоящее время.

...Его энергии мог бы позавидовать любой, а главное — там, где Рукавишников, всегда происходит что-то интересное. Наша редакция и знаменитый скульптор подружились после того, как Александр Иулианович сделал доску Юрию Нагибину, за которую мы так «воевали».

Она стала настоящим украшением Армянского переулка столицы. И вот — новая работа.

На наш взгляд — получилось отлично. Пофилософски. Не надменно, как мог бы позволить себе великий певец, а задумчиво смотрит он, заставляя размышлять о том, что остается в мире после ухода того или иного человека. После Кобзона, хоть и потрепали его имя изрядно и при жизни, и после ухода, осталось многое: огромное количество песен, огромное количество благодарной памяти тех, кому он бескорыстно помогал. А разговоры что? Они его уже не задевали, били больно только по родным. Такая вот философия памяти…

— Да, отлично получилось, правда. Но вы никогда над одним проектом не работаете, Александр Иулианович. Сознавайтесь, над чем еще трудитесь.

— Пф-ф… Да что-то много всего. Из крупных проектов — это, конечно, памятник для Сербии. Делаю Стефана Неманя, основателя сербской государственности и рода Неманичей. Сложная по конструкции вещь. Время очень поджимает, но пока, тьфу-тьфу, в сроки вписываемся.

— А почему — вы?

— Был объявлен международный конкурс, в два тура, я выиграл. Хотел сделать нетрадиционный памятник с необычным постаментом и фигурой. Для сербов Стефан — огромная величина и ценность, это и правда личность колоссального масштаба.

— То есть классический памятник вам претил?

— Ну вы же знаете мое к этому отношение… Но когда это уместно, мне классические памятники импонируют. В данном же случае город меняется в сторону современности. За будущим памятником будет район типа «Сити» — Белград на воде. Площадь, на которой будет стоять памятник, реконструируют по проекту испанского архитектора, который выиграл архитектурный конкурс. Конечно, хотелось чего-то не очень простого. Ну и придумал. У сербов были очень непростые, скажем так, отношения с Византией. Сербия много взяла от Византии, как и Россия. Но вместе с тем были и конфликты.

И поэтому Стефан у меня вырастает из деформированного византийского шлема. Навершие жезла располагается внутри шлема. Получается, что Стефан одной ногой опирается на него, а другой как бы отталкивается от Византии. Под памятник можно зайти — точнее, под ниспадающие со шлема части кольчуги, которой когда-то прикрывали плечи. И там внутри четыре важных фрагмента сербской истории изображены, один из них — древо Неманичей. Там огромное количество народа, половина канонизированы, так что все серьезно. Под землей встроены зеркала, создающие иллюзию его ухода в глубину Земли.

— В общем, все — сплошные символы, как вы любите. Но говорите вы об этом почти шутя. Впрочем, как обычно.

— Надо все делать легко и весело. Так лучше получается.

— Подмастерьев нанимаете? Смеюсь…

— Нет, только мастеров, которыми являются мои бывшие ученики. Но если решил сделать качественную скульптуру или полотно, которые несут некий эмоциональный заряд, — делай сам, никто за тебя не сделает, никому это не поручишь.

— Какие планы в Москве?

— Есть интересный проект — Театральный квартал, который задумал Володя Машков. Вот это мне кажется очень любопытным. Есть еще некоторые проекты, не связанные со скульптурой, но говорить о них рано.

— Ну-ка, подождите, а об этом можно подробнее, о театральном?..

— Об этом можно, хотя тоже пока все не то что на бумаге, но так, в планах. Там, где старая «Табакерка», на улице Чаплыгина, и весь квартал неподалеку, Владимир Машков предлагает сделать Театральным, тем более что рядом еще два замечательных театра стоят — Et Cetera Александра Калягина и «Современник» Галины Волчек.

— Новое пешеходное пространство? Там — нереально.

— Ну конечно, нет. Но это пространство вполне можно объединить некоей общей идеей.

— Скульптуры?

— Не они одни точно. Где-то — рисунок, где-то что-то из стены вдруг может появиться, зеркала… Ну что я вам буду все секреты раскрывать? Не буду.

— А цель у такого квартала какая — подготовить к восприятию театра зрителя, идущего на спектакль?

— Вроде того. Атмосферное место. Может получиться очень неплохо…Правда, к этому проекту уже пытались подходить «концептуально», что меня всегда пугает. Надо делать проще и легче, я бы сказал, филоновским методом. Есть угол — давайте угол сделаем. И так и начнем постепенно — где-то какой-то указатель впишется, лавочки. Хочется простоты, понимаете, и легкости! Без концептуальности этой… Я люблю, когда просто. Вот как портной работает: принесли ему материал, мех на воротник. Шьет. Все! И будет пальто. А у нас все… загадочно по-советски, я бы сказал. Или по-постсоветски загадочно.

Но это я о больном. А еще вот памятник Табакову делаю. Проект покажу, если хотите…

…Ах, как вытянулся Олег Павлович в минуту отдыха! Сидит, закинув руки за голову, опираясь головой на шар. А прильнул к нему хитрый Матроскин — кот нахально копирует позу Мастера, подглядывает лукаво: а ну-ка, я тоже так лапки вытяну, и кто из нас главный? У моего-то дяди на фабрике гуталина — завались…

— Ух ты, как любопытно… А что это за шар? И Табаков, конечно, очень похож на себя...

— Я никак не мог его понять до конца, хотя и знакомы были... Очень помогла фотография, которую дала мне Марина Зудина. Удивительный снимок, что-то приоткрывший. И вот так получилось... Шар? Видите — написано: «Атом Солнца». Табаков, и это все знают, не уставал повторять, что «каждый талант должен проглотить атом солнца». (Машков даже ввел такую традицию — теперь студенты Школы Олега Табакова, приступая к учебе, берут из вазы шары-атомы с именем великого артиста, который таким образом становится покровителем начинающего актера. — «ВМ».)

Это искра таланта, так можно сказать. И на этом атоме ученики Олега Павловича оставят отпечатки своих рук и свои имена — те, которыми он их называл. Отпечатки немного смазаны в одну сторону, видите? Будто они этот атом и вращают, руки…

— То есть это и о таланте, и о преемственности. А где будете его ставить?

— Планировалось у нового здания театра, на Садовом. Там широкий тротуар, никому мешать не будет. Да это, честно говоря, не памятник вовсе — никакого нет постамента, ничто в землю не уходит на метры. Я вообще уже дошел до идеи, что такие скульптуры могли бы быть переносными. А что время терять с бесконечными согласованиями? Привезли его, поставили краном, постоял он тут. Надоел — привезли кран, подняли, перевезли, поставили в другом месте, тоже мне проблема. Такой вот переезжающий памятник, чем плохо.

— Это вообще новая концепция! И очень забавная, кстати. А чем памятник отличается от городской скульптуры, можете объяснить?

— Могу. Ну вообще, для начала, скажем так: бывают памятники, а бывают памятнички. А бывают скульптуры. Памятник отличается неким непременным набором: стилобаты, постамент, цепи, все такое. В советский период все превратилось в памятники, а городская скульптура ушла. Вот Никулин, например, на Цветном бульваре — это не памятник. Скульптура, понимаете? Хотя он и закреплен. Скульптуры — они очень разные. В Чикаго, скажем, стоит скульптура Пикассо, метров 50 примерно. Очень красиво. Я когда говорю, что скульптуры пора сделать переезжающими, — не шучу. Это же здорово, когда поставил что-то, а потом можешь взять и поменять. Живое пространство. Хорошо.

— Здорово, но необычно… А по вашим памя… скульптурам лазают, знаете? Вот недавно видела акробатический этюд — девушка на шпильках карабкалась на самую дальнюю лошадиную голову на Гоголевском бульваре, чтобы сфотографироваться. В принципе, это, наверное, здорово, когда скульптуры живут так… Вписываются в пространство.

— Может, и неплохо, правда. Только чтобы без травматизма. Там же уши острые, у лошадей-то, и вообще как бы не предназначены они для скалолазания. Мне говорили, что по Никулину тоже лазают, и на плечи ему маленьких детей сажают, да еще и отходят в сторону — чтобы сделать фото. Идиоты просто, уж простите… Ребенок же может упасть. Но в целом — да, пусть, почему нет.

— Чувствую, не все еще рассказали.

— М-м-м, журналисты... Еще работаю над двумя проектами — памятником Галине Вишневской и Евгению Вахтангову, его планируют поставить к столетию театра. Скульптура Вишневской будет вписана в нишу здания ее центра.

Вахтангов — вот он. Ну, вариант.

...Великий режиссер, какой-то очень понятный, задумчивый, сидит на фоне занавеса. Его также планируется вписать в одну из знаменитых арок здания театра, что давно стал одним из символов Арбата.

— Еще и Вахтангов. При этом вы скромно умалчиваете о том, что недавно поставили памятник Горькому в Италии, и сейчас ведутся переговоры об установке памятника Гагарину в Анкаре.

— Ну а что я, хвастаться должен как-то? Работаю.

— Все ясно, кроме одного: когда. А именно — когда вы все это успеваете. И вообще у вас сегодня какое-то настроение небодрое — не от переизбытка ли планов?

— Я об этом думаю. Понимаете, я не всеяден совершенно и от многого отказываюсь. Но от того, что интересно, отказаться не могу. При этом сейчас что-то накопилось, точно, некое раздражение на себя — что-то не так. Есть мечта — просто побыть человеком, а времени на это нет. Я же обязательный и ответственный, без шуток. Значит, если у меня все не так, я в своем деле — профессионал, но в плане организации своего времени и жизни допускаю какую-то ошибку и живу непрофессионально. И так меня все это достало, что даже решил уйти из института и не преподавать больше. Тем более каждые пять-шесть лет все начинается заново, глазки-бусинки… Был бы ученик, скажем, один на двадцать лет, чтобы взять его и вести, вести, чтобы он рос и рос. А так ведь — несколько лет, и все заново. И никакой армии последователей за спиной в результате. И учишь, учишь, но по всей стране по-прежнему квадратно-гнездовым способом ставятся эти ужасные памятники, которых лучше бы не было, и лучше царила бы вместо них священная пустота. Мимо некоторых проезжать не могу, аж маршрут пути изменил.

— Это мимо каких, например?

— Да ну. Зачем говорить. Лучше скажу, мимо которых проезжать стараюсь. Мимо Островского, Тимирязева, Гоголя сидящего…

— Но от работы вы, выходит, не устаете.

— Нет. Я получаю несказанное, невероятное удовольствие, когда работаю, когда связь какая-то пошла, вдохновение. Но понимаю, что так можно превратиться в бегемота, который только сидит и лепит, лепит… Одноклассница дочери моей написала когда-то: «Микеланджело увлекался лепкой». Я это выражение часто использую в последнее время… Раздражает другое. Неорганизованность, например. Или то, что мне надо сидеть на каких-то бесконечных обсуждениях. Времени нет! Но при этом у меня масса знакомых, которые в порядке, состоялись, но при этом у них есть время для отдыха. Я им завидую.

— А вы часом не начали писать что-то? Так бывает: когда человек берется за воспоминания и начинает что-то «осмысливать», философствовать о прошлом и настоящем, он немного… ворчит.

— Тут попали в точку. Пишу. «РукАводство по рукоприкладству». Первое слово с намеренно сделанной ошибкой. Второе — потому что карате через всю мою жизнь прошло. (У Рукавишникова черный пояс по карате, он всю жизнь занимался спортом, в том числе восточными единоборствами. — «ВМ».)

— Какое название классное! Кто придумал? И что это, мемуары?

— Правда классное? Хорошо. Кто придумал... Кто придумал... Ну а кто? Я, кто… Не мемуары это, я сам не знаю точно, как это назвать. Но у меня скопилось порядка семидесяти тетрадей, в которых я что-то записывал, рисовал, с почеркушками всякими. Вот решил их собрать вместе. Со всеми замечаниями вроде «не забыть сделать то-то».

— Ой, только не выбрасывайте то, что вы там, кроме слов, чирикали!

— Что значит — чирикал?! (Смеется.) Рисовал! Но привести в надлежащий вид этот типа дневник нужно, чтобы люди не спятили. А то там и мат кое-где встречается.

— Кое-где можно и оставить…

— Наверное, тем более там ничего такого, я просто называл какие-то вещи своими именами. «Запикать» можно, в конце концов. Но это не мемуары все же. Это скорее советы какие-то молодым художникам, то, до чего я сам доходил много лет.

— Например?

— Ну, скажем, я долго не умел собираться, настраиваться, готовить себя к работе, чтобы в нее войти правильно. А потом научился. Когда надо начинать, я принимаюсь убираться — просто хожу мимо этого места, где буду работать, что-то подбираю, расставляю… Нельзя стараться, понимаете? Ни в коем случае нельзя. Нельзя сказать, например: сейчас я слеплю Ольгу. Потому что тогда не слеплю или все будет не то и не так. Ну и еще в книге будет что-то о восприятии, скажем так, культурного наследия… Не знаю только, нужно ли это кому-то.

— Нужно, и не сомневайтесь. А про восприятие — это о чем?

— …Понимаете, мне кажется, что какие-то вещи вообще были сделаны не людьми. У тех же древних греков. Мы многого не знаем, если знаем вообще что-либо. Стоит послушать лекции Татьяны Черниговской, чтобы это понять и признать. Вот, скажем, все эти греческие василиски — понятны. Или египетские знаменитые штуки. Нефертити — та, которая раскрашена, понятна. А та, которая нераскрашенная, белая, без излишеств, — непонятна. Как они могли это сделать? Или детали архитектурные… Яйца в листьях, их там километры. Если рассмотреть каждое такое яйцо близко, посмотреть на детали, задаешься вопросом — а как?!

— Рабы! Их трудами, небось.

— Рабы… Да нет. Ну или каждый из этих рабов должен был быть уровня Микеланджело. Даже современными машинками так не сделать, причем это идеально со всех сторон, даже с тех, которые глазу не видны. Или взять колонны… Казалось бы, чего проще: сделай квадрат в основании, да и поставь — «папа» — «мама». Так нет, там какие-то витиеватости, нет никакого рационального примитива. Как, зачем? Пытаюсь понять. Ну а еще в тетрадях описаны встречи какие-то, истории — когда смешные, когда не очень, имена разные всплывают… Вот сижу теперь, когда хоть полчаса есть, что-то стыкую, что-то наговариваю заново.

— Теперь понятно ваше настроение. Труд писательский несладок, особенно если у тебя нет армии литературных рабов.

— Это от всего вместе. Возраст, знаете ли! (Смеется.) Но главная головная боль остается неизменной — я раздражаюсь от плохой скульптуры, что сейчас доминирует, и от того, что у нас отношение к скульптуре в целом как-то дискредитировано, что ли. Иногда даже звучит — а нужна ли она? И как подвиг подается, что раньше за такие-то деньги делали три памятника, а сейчас — сорок три. Нет в этом подвига. А если скульптура не нужна, то не нужны и опера, и стихи. Между тем нам история доказывает, что культурка-то вообще-то кое на что влияла… И на будущее, и на прошлое, и на настоящее. Увы, мы жестко расплачиваемся сейчас за тот эксперимент, что был проведен над страной сто лет назад, в 1917-м. Ведь все эти убиенные поэты и умершие от голода художники что-то да значили, надо думать. А мы и двух процентов, подозреваю, их имен не знаем. Реки пролитой крови или ее моря — они пропитали нашу территорию, пока все не очистится, ничего глобально не изменится. А этого хотелось бы. Потому что есть скульпторы талантливые. Но есть и печать советского монументального прошлого, которая пока неизбывна. И хотя тематика скульптур изменилась в благородную сторону и на смену рабочим-колхозникам пришли князья и священнослужители, суть скульптур не изменилась. Правда, радует другое: современные возможности и современная жизнь расширили диапазон шедевров. Раньше мы знали только Грецию, Рим и Египет, потом им на смену приходили сразу Средневековье и эпоха Возрождения, а сейчас открыты шедевры Сирии, Ирака и Ирана. Или вот Сербия, например. Я там проехал по монастырям и был просто поражен: какие же там фрески XII–XIV веков, боже мой! Были бы они в Италии — их бы распиарили уже так, что… Но сербам было не до этого. Тем не менее все это открывается, становится доступным. Так что все не безнадежно.

СПРАВКА

Александр Иулианович Рукавишников — народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств, член Президиума Российской академии художеств, профессор, автор порядка пятидесяти памятников, установленных в России и не только. Работы скульптора хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, музеях Людвига, Siemens, Hermes, John Wilson, многочисленных частных и корпоративных коллекциях.

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Москвичи смогут сделать диагностику компьютера бесплатно с 26 по 31 августа
07:4526 августа 2019
Город
Портал mos.ru напомнил о важных услугах для школьников и их родителей
07:4226 августа 2019
Город
Наказывать хозяев за нападение собак на людей предложили в России
07:2626 августа 2019
Общество
Эксперт развеяла миф о неприятии пожилыми россиянами новых технологий
07:0026 августа 2019
Технологии
Система «Безопасный город» помогла приставам поймать 27 должников
06:4726 августа 2019
Город
Глава Мюнхенской конференции объявил о невозможности возрождения G8
06:2926 августа 2019
Внешняя политика
Теплый сухой день откроет последнюю неделю лета в Москве
05:3626 августа 2019
Город
«Почта России» решила торговать спиртным и лекарствами
05:2026 августа 2019
Общество
Ученый рассказал о последствиях глобального потепления для здоровья
04:5926 августа 2019
Здоровье
Треть опрошенных россиян сочли Россию лучшей в цирковом искусстве
04:2526 августа 2019
Общество
Трамп поссорился с партнерами по G7 из-за России
03:5826 августа 2019
Внешняя политика
Свыше сотни подъездов отремонтировали в Южном Тушине с начала 2019 года
03:0926 августа 2019
Город
Сквер в Лефортове открылся после благоустройства
02:4726 августа 2019
Город
Автоэксперты назвали самые популярные электромобили в России
02:2426 августа 2019
Транспорт
Пешеходную зону «Лианозовский променад» откроют 26 августа
01:3826 августа 2019
Город
Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева
01:1626 августа 2019
Кино
Источник опроверг договоренность лидеров G7 о возвращении России
00:4826 августа 2019
Внешняя политика
Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат»
00:1926 августа 2019
Спорт
Свыше 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
23:5425 августа 2019
Транспорт
Коллеги опровергли экстренную госпитализацию Олега Меньшикова
23:3625 августа 2019
Звезды
Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве до трех градусов
23:2025 августа 2019
Город
Трамп поздравил Шона Коннери с 89-летием
23:0425 августа 2019
Звезды
Клуб «Динамо» стал победителем Кубка мэра Москвы по хоккею
22:3525 августа 2019
Город
Напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину установили в Донецке
21:4225 августа 2019
Общество
Пригородные поезда могут задерживаться на Курском направлении
21:1825 августа 2019
Транспорт
Сергей Собянин пригласил москвичей поучаствовать в форуме «Город образования»
20:5025 августа 2019
Город
Возбуждено уголовное дело после смерти роженицы в Ставропольском крае
20:3725 августа 2019
Происшествия
Губернатор Калужской области высказался о мере наказания для убийцы ветерана
20:2325 августа 2019
Общество
Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего из-за упавшей двери ребенка
20:0725 августа 2019
Происшествия
Пожар на территории рядом с ЦНИИмаш в Королеве ликвидировали
19:2225 августа 2019
Происшествия
Движение на юго-западе Москвы ограничат в связи со строительством БКЛ
18:5725 августа 2019
Город
Лекции об уходе за малышом и профилактике онкологии пройдут в Москве
18:2625 августа 2019
Город
СМИ сообщили подробности смертельного ДТП с режиссером Хомским
18:0725 августа 2019
Происшествия
Госдума поддержала проект уточнения номеров на форме росгвардейцев
17:5425 августа 2019
Внутренняя политика
Патриарх Кирилл объяснил, как нужно реагировать на зло
17:4825 августа 2019
Религия
Названы города, где дешевле перемещаться на общественном транспорте
17:0525 августа 2019
В мире
Глава Международной федерации хоккея прокомментировал отстранение Кузнецова
15:4125 августа 2019
Спорт
Опубликовано видео с места гибели режиссера сериала «Закон каменных джунглей»
15:1625 августа 2019
Происшествия
Дональд Трамп намерен провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном
14:5825 августа 2019
Внешняя политика
Видеозапись с места обрушения харьковского моста появилась в Сети
14:5725 августа 2019
Происшествия
Образец металлической двери упал на ребенка в подмосковном торговом центре
14:4025 августа 2019
Происшествия
Украинский депутат рассказал, как США управляли страной при Порошенко
14:2925 августа 2019
В мире
Зумба и йога: составлен список любимых мастер-классов москвичей
14:2025 августа 2019
Город
Тюменские врачи отказались помочь пациентке с отеком легких в конце рабочей смены
14:1625 августа 2019
Происшествия
Прощание с основателем Музея русской иконы завершилось в Москве
14:0925 августа 2019
Общество
Экипаж «Союза МС-13» начал подготовку к перестыковке с МКС
13:4825 августа 2019
Технологии
Социологи рассказали, каких туристов привлекает Москва
13:4525 августа 2019
Город
СМИ: Режиссер сериала «Закон каменных джунглей» погиб в ДТП
13:2825 августа 2019
Происшествия
Парень сделал предложение девушке на глазах тысяч участников «Тавриды»
13:0225 августа 2019
Общество
Московские школьники познакомятся с работой тележурналиста
12:5325 августа 2019
Город
Спасатели вытащили из воды упавшего в Москву-реку велосипедиста
12:4425 августа 2019
Происшествия
Неделя Street Dance пройдет на фестивале «Ритм моего города» в Москве
12:3125 августа 2019
Город
Сергей Собянин рассказал о ходе благоустройства набережных Москвы-реки
12:2325 августа 2019
Город
Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией
12:2325 августа 2019
Внешняя политика
Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы
12:0225 августа 2019
Наука
Неизвестный украл у пенсионера в Москве более 14 миллионов рублей
12:0225 августа 2019
Происшествия
Собственная система навигации появилась у Московских центральных диаметров
11:5725 августа 2019
Город
Сотрудники центров госуслуг расскажут о здоровом образе жизни
11:4925 августа 2019
Город
Масштабный фестиваль современной драматургии «Любимовка» пройдет в Москве
11:3625 августа 2019
Город
Все части аварийного А321 вывезли с кукурузного поля
11:3525 августа 2019
Происшествия
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста после инфаркта
11:0525 августа 2019
Звезды
Еще три поезда «Москва-2019» запустили на Сокольнической линии метро
10:3725 августа 2019
Город
Трамп допустил, что Путин будет приглашен на встречу G7 в 2020 году
09:5425 августа 2019
Внешняя политика
Жителей столицы пригласили на мастер-классы в центры «Мои документы»
09:0325 августа 2019
Город
Акция «Ночь кино» прошла на станции московского метро «Деловой центр»
08:4025 августа 2019
Город
Новый региональный самолет появится в России вместо «Кукурузника»
08:0425 августа 2019
Транспорт
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего королевский газон
07:4025 августа 2019
В мире
Российские ученые открыли новый способ лечения рака легких
07:2425 августа 2019
Наука
Общественники выяснили ожидания россиян от системы образования
06:5925 августа 2019
Образование
Теплое солнечное воскресенье ждет москвичей 25 августа
06:1525 августа 2019
Город
Минкульт поддержал создание театральной биржи труда
05:5925 августа 2019
Культура
«Битцевский лес» пригласил на мастер-класс по рисованию животных
05:1425 августа 2019
Город
Объявлено точное время повторной стыковки «Союза» с МКС
04:5725 августа 2019
Технологии
Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России на саммит
04:3725 августа 2019
Внешняя политика
Опрос показал, сколько российских туристов трут памятники «на удачу»
03:5325 августа 2019
Туризм
Новая остановка появится на маршруте автобуса «Н6»
03:2225 августа 2019
Транспорт
Исследователи научились рассчитывать «индекс смерти»
02:4825 августа 2019
Наука
Расписание электричек Казанского направления изменят до конца августа
01:5925 августа 2019
Транспорт
«Союзмультфильм» покажет почти сотню мультфильмов в Китае
01:3925 августа 2019
Культура
Российский боксер Сергей Ковалев защитил чемпионский титул
01:1925 августа 2019
Спорт
СМИ: Олег Меньшиков попал в реанимацию
00:5325 августа 2019
Происшествия
Москвичам пообещали похолодание до пяти градусов в последнюю неделю лета
00:3425 августа 2019
Город
Почти 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
00:1225 августа 2019
Транспорт
Салют в честь 75-летия освобождения Кишинева запустили в Москве
23:4924 августа 2019
Город
Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников
23:3824 августа 2019
Город
Дмитрий Песков объяснил отставку посла России в Великобритании
23:2124 августа 2019
Внешняя политика
Олимпиада мегаполисов откроется в Москве 1 сентября
23:0424 августа 2019
Город
«Динамо» одолело «Спартак» в дерби на Кубке мэра Москвы по хоккею
22:2124 августа 2019
Город
Концерты организуют в центрах социального обслуживания Москвы
21:5124 августа 2019
Город
Музей Победы пригласил москвичей на открытую площадку боевой техники
21:1324 августа 2019
Город
Пострадавшую в Турции девочку планируют транспортировать в РФ
20:5324 августа 2019
Происшествия
Расписание поездов изменили на Ярославском направлении в субботу
20:3924 августа 2019
Транспорт
Крым ответил Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
20:1624 августа 2019
В мире
Трап повредил хвост самолета в Шереметьеве
19:3624 августа 2019
Происшествия
Специалисты узнали, что случится с человеком, если в него врежется дрон
19:1224 августа 2019
Технологии
Акция «Ночь кино» может собрать около 800 тысяч человек
18:5224 августа 2019
Общество
Более 40 соревнований организуют в парке «Лужники» на День города
18:3724 августа 2019
Город
Детский омбудсмен сообщила о планах открыть благотворительный фонд
18:2624 августа 2019
Общество
Юлия Чичерина считает Крым жемчужиной России
18:1624 августа 2019
Звезды
Гулянья по случаю Дня флага проходят на 33 городских площадках
17:5524 августа 2019
Город
Более 110 тысяч человек посетили концерт на проспекте Сахарова
17:4924 августа 2019
Город
Эксперт заявил, что электронные сигареты стоит приравнять к обычным
17:4624 августа 2019
Здоровье
Синоптики рассказали, когда в столичный регион придут заморозки
17:2624 августа 2019
Город
Мусоросжигательный завод предложили закрыть
17:0224 августа 2019
Город
Составлен рейтинг самых «полных» регионов России
17:0224 августа 2019
Общество
Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угледобывающей отрасли
16:4024 августа 2019
Внутренняя политика
Бесплатные киномарафоны пройдут в столице 24 и 27 августа
16:2824 августа 2019
Город
Крымские татары призвали Зеленского не вмешиваться в дела полуострова
16:2624 августа 2019
Внешняя политика
Актрису Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище
16:0424 августа 2019
Культура
Актер Петр Мамонов находится в реанимации в стабильном состоянии
15:5924 августа 2019
Происшествия
Флешмоб «Флаг-рекордсмен» попал в Книгу рекордов России
15:2024 августа 2019
Город
Масштабные показы Всемирного фестиваля уличного кино пройдут в Москве 31 августа
15:2024 августа 2019
Город
Разработчик «Федора» рассказал о состоянии робота после неудачной стыковки
15:1124 августа 2019
Технологии
Жена Петра Мамонова рассказала о госпитализации музыканта
14:5624 августа 2019
Происшествия
Психологи рассказали, как избежать депрессии после отпуска
14:4824 августа 2019
Общество
Петр Мамонов экстренно госпитализирован в Москве
14:3324 августа 2019
Происшествия
Грот графа Орлова и Ванный домик восстановят в Нескучном саду
14:2624 августа 2019
Город
Ушел из жизни народный артист России Виталий Логвиновский
14:0724 августа 2019
Происшествия
Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в Москве 24 августа
14:0524 августа 2019
Город
Пушков объяснил, какую роль Европа отвела Украине в отношениях с Россией
13:5724 августа 2019
Внешняя политика
Загрузить еще

Как осенью изменится ситуация на рынке недвижимости...

22 августа 20:02
Эфиры Вечерка-ТВ

Нужен ли мобильный телефон ребенку на уроке...

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

Когда Москва поедет быстрее

Лера Бокашева

Божена Рынска станет мамой. Я рада за нее......

Александр Лосото

Мумие не поможет

Никита Миронов

«Четырехдневка» — не для нас

Александр Никонов

Почему я поддерживаю четырехдневную рабочую неделю...

Георгий Бовт

Не нужна нам эта ваша «Семерка»

Сергей Лесков

Маленький ребенок и большой дипломат...

Екатерина Рощина

Рак мозга у Заворотнюк? Побойтесь Бога...

Елена Булова

Голливуд: перемены неизбежны?

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER