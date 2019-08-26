Жители взяли на контроль благоустройство Павелецкой площади

Накануне выходных глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов и местные жители провели акцию против долгостроя на Павелецкой площади.

Этот долгострой — один из самых известных в Москве. Не так давно автонавигаторы распознавали его как огромный котлован, замороженный на неопределенный срок. Сегодня на Павелецкой площади уже начались мобилизационные работы. Городские власти согласовали проект благоустройства и строительства подземного торгового центра, над которым появится ландшафтный сквер.

— Мы собирали подписи за прекращение этого затянувшегося долгостроя, за то, чтобы этот участок наконец стал пространством для жизни. Очень радостно, что власть нас услышала, — отметил Илья Свиридов. — Замечательно, что здесь будет новая площадь, где жители Замоскворечья смогут проводить массовые мероприятия. Это станет настоящей точкой притяжения в центре Москвы. Глава муниципального округа добавил, что для жителей Замоскворечья этот долгострой — больная тема.

Проект благоустройства площади, разработанный с учетом пожеланий москвичей Фото: https://stroi.mos.ru

— Почти 20 лет здесь стоит забор, за которым огромная грязная лужа и пустырь. Люди просто устали видеть это из своих окон. Абсолютно все жители разделяют мнение, что на Павелецкой площади должна быть создана новая озелененная территория, — сказал Свиридов.

И это действительно так. Москвичка Татьяна Котельникова вспоминает, что в молодости ходила через Павелецкий сквер в школу, потом в институт. А потом, по словам местной жительницы, на месте сквера образовалась яма, и за прошедшие 18 лет там разве что деревья выросли.

— Конечно, хочется, чтобы в нашем районе вместо этого забора появилась красивая и удобная площадь, — сказала Татьяна Котельникова.

Жительница Замоскворечья Елена Протасова, считает, что площадь должна стать лицом города, радующим и гостей столицы, и горожан.

— Местные жители принимали непосредственное участие в выборе проекта благоустройства, с нами советовались и учитывали наше мнение. Получилось очень неплохо, — заявила Елена Протасова.

Завершить строительство планируют к концу 2021 года.

Активные москвичи и представители городских властей взяли этот вопрос на контроль. Илья Свиридов уверен: несмотря на предыдущие неудачные попытки ликвидировать объект долгостроя — на этот раз все будет реализовано успешно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Рыжков, начальник управления строительства, реконструкции и землепользования префектуры центрального административного округа города Москвы:

— Ситуация сдвинулась с мертвой точки. 14 августа городские власти выдали разрешение на строительство нового объекта. Подрядчик уже приступил к работам предварительного этапа. К концу 2021 года на месте пустыря появится парк — современное общественное пространство. Мы, в свою очередь, будем контролировать строительство. Объект сложный, все строительство будет вестись под землей. Проект прошел экспертизу. Предварительная подготовка уже проведена, никаких проблем и нестандартных ситуаций случиться не должно.

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