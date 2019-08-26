Наказывать хозяев за нападение собак на людей предложили в России

Наказывать хозяев за нападение их собак на людей предложили в России. Инициатива такого нововведения принадлежит президенту общественной организации «Коллективная защита» Марату Аманлиеву.

— Нет необходимости доказывать, что нападение собаки в результате умышленного игнорирования запрета на выгул потенциально опасной собаки в наморднике, оказывает шокирующее воздействия на пострадавшего, — объяснил Аманлиев.

Письмо с предложением было адресовано председателю Госдумы Вячеславу Володину. В документе отмечается, что принятый в конце прошлого года закон «О жестоком обращении с животными» хоть и включает в себя запрет на выгул опасных собак без поводка и намордника, все же не предусматривает наказание за нарушение этой нормы, а также последствий потенциального нападения.

Как считает Аманлиев, Уголовный кодекс требует дополнения в виде статьи 125.1 «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак». Он предложил штрафовать безответственных хозяев на сумму до 200 тысяч рублей в случае, если собака, гуляющая без поводка и намордника напала на человека и причинила легкий вред его здоровью.

Соответственно за вред средней тяжести, по его мнению, полагается штраф в размере до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до одного года либо исправительные работы до 250 часов. Тяжкий вред — лишение свободы до трех лет. В случае смерти пострадавшего хозяин собаки может быть лишен свободы на срок до пяти лет.

Аманлиев заключил, что собака, представляющая опасность является своего рода одним из видов оружия, который требует от хозяина постоянной внимательности и бдительности, пишет RT.

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