Москвичам предложили освоить профессию бебиситтера

Москвичи пенсионного и предпенсионного возраста смогут посещать «Школу бебиситтеров». В период двухдневного обучения им расскажут об азах работы с детьми и развивающих методиках и играх.

— От няни бебиситтер отличается тем, что его услугами родители могут пользоваться не постоянно, а время от времени. Обучение в нашей школе повысит шансы незанятых горожан пенсионного и предпенсионного возраста найти работу или подработку в качестве бебиситтера, — отметила Ирина Швец, директор центра занятости «Моя карьера».

Она добавила, что программу разработали главным образом для женщин от 50 лет. Тем не менее, участником могут стать все желающие.

5 и 6 сентября стартуют первые занятия. Они пройдут в центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Лекторами станут психологи — работники столичного сервиса «Бабушка на час». Они затронут такие темы, как этика бебиситтера, безопасность ребенка дома и вне его, детская психология, развитие ребенка по методикам Марии Монтессори, Николая Зайцева, Бориса и Елены Никитиных и других авторов.

Кроме того, будущим бебиситтерам объяснят, как составлять договор на оказание услуг и как зарегистрироваться в качестве самозанятого.

После того, как горожане освоят теорию, они смогут пройти стажировку продолжительностью 9 часов в игровой комнате центра «Моя карьера». По завершении программы выпускники школы получат сертификаты.

Чтобы поступить в «Школу бебиситтеров», нужно заполнить заявку. Количество человек в одной группе ограничено 50. Следующий курс состоится 23 и 24 сентября, регистрация на него открыта. Впоследствии набор в школу будут проводить каждый месяц, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Московские школьники познакомятся с работой тележурналиста